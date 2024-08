Češi, tohle byste neměli minout! Obří sleva na vivo dělá z průměru megatrhák

vivo V29 Lite je nyní k dostání na MP.cz za pouhých 3 999 Kč

Původní cena 8 499 Kč byla vzhledem k výbavě příliš vysoká

Telefon nabízí skvělý displej, solidní výdrž a schopný hlavní fotoaparát

Pamatujete si ještě na vivo V29 Lite? Loni se na náš trh dostal s cenou 8 499 Kč a upřímně, za ty peníze to byla nuda. Telefon vynikal snad jen svou nadprůměrnou selfie kamerou, ale jinak se v konkurenci, která je právě v této ceně přímo obrovská, docela ztrácel. Ale co se nestalo – na MP.cz ho teď seženete za velmi lákavých 3 999 Kč. Za tuhle cenu už je to úplně jiná písnička.

Z ošklivého káčátka labutí

Když se V29 Lite loni objevil na scéně, nebylo moc důvodů k jásotu. Snapdragon 695, 64MP hlavní foťák a 5000mAh baterie – nic, co by ve své cenové kategorii vybočovalo z řady. Ale s cenou pod 4 tisíce se z něj najednou stává docela zajímavý kousek. Jasně, pořád to není žádný zabiják vlajkových lodí. Ale ruku na srdce, kolik lidí skutečně potřebuje nejnovější čipset a fotoaparát s šedesátinásobným zoomem? Pro běžné surfování, scrollování sociálních sítí a občasné focení je V29 Lite více než dostačující volbou, která bude mnohem lepší než drtivá většina (ne-li všechny) telefonů, které se běžně prodávají za cenu okolo pěti tisíc.

Největším tahákem V29 Lite je bezpochyby jeho zakřivený 6,78″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1 300 nitů. Za 4 tisíce je to něco, co byste u konkurence hledali jen těžko. 64MP hlavní snímač je hodně slušný. Za dobrého světla pořídíte solidní snímky, překvapí i noční režim. Video je ale spíše do počtu, stejně jako dva 2MP senzory. Bylo by lepší, kdyby vivo investovalo do jednoho pořádného ultraširokáče. Ten tu vůbec není. 5000mAh baterie s podporou 44W nabíjení by měla v pohodě vydržet celý den běžného používání.

Za 4 tisíce? Berte všema deseti

V29 Lite rozhodně není telefon bez chyb. Snapdragon 695 je sice slušný 5G čipset, ale výkonem už trochu zaostává. Absence ultraširokého objektivu zamrzí a 128GB úložiště bez možnosti rozšíření může být pro některé uživatele málo. Ale podívejme se na to z té lepší stránky – za 3 999 Kč dostanete telefon s krásným AMOLED displejem, slušnou výdrží baterie a designem, za který se rozhodně nebudete stydět. A když byla řeč o čipu, tak ten bude patřit v dané cenové kategorii stále k těm nejvýkonnějším…

Pokud hledáte slušný smartphone a nechcete za něj utratit majlant, vivo V29 Lite by rozhodně mělo být na užším seznamu. Je to klasický případ telefonu, který se stal zajímavým čistě díky dramatickému poklesu ceny. A to je přesně ten typ slev, které mám rád – když z průměrného produktu udělají něco, co skutečně stojí za pozornost. V barvě Dreamy Gold, která je rovněž v akci, může být například ideálním dárkem pro partnerku, která vám už rok říká, že to s tím starým křápem nejde vydržet.

Co říkáte na vivo V29 Lite? Láká vás za nižší cenu?