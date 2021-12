Společnost Vivo nehodlá po silvestrovských oslavách dlouho odpočívat a hned zkraje roku 2022 představí zbrusu novou generaci smartphonů v podobě Vivo V23 a Vivo V23 Pro. Jedná se o zástupce řady soustředící se na stylový design a nadstandardní fotografickou výbavu, tedy přinejmenším v oblasti předních selfie fotoaparátů. V případě smartphonů Vivo V23 a V23 Pro se však můžeme těšit také na jednu zajímavost, se kterou dosud ještě nikdo nepřišel.

Vivo V23 a V23 Pro se zády měnícími barvy

Touto designovou zajímavostí jsou záda, která mění svou barvu. A ne, teď není řeč o měnících se barvách odlesků pod různými úhly. Sklo na zádech těchto telefonů totiž opravdu mění barvu a to na základě množství dopadajícího UV záření. Zatímco v “základním” stavu jsou záda obou smartphonů zlatá, po vystavení slunci se jejich barva mění do tyrkysova. Vedle toho však budou telefony dostupné také v klasických barevných variantách. Oba zmíněné modely by přitom měly mít kovovou kostru s opravdovým sklem na zádech. To je v záplavě plastových telefonů střední třídy, kam by měly oba modely patřit, příjemná změna. V případě modelu Vivo V23 5G bychom se měli dočkat ostře řezaných hran a rovných zad. Vivo V23 Pro by pak mělo přijít se zakulacenými zády i zahnutým displejem na přední straně. S pouhými 7,36mm v pase by pak Vivo V23 Pro mělo být i velmi tenké.

Co se hardwarové výbavy týče, tu zatím potvrzenou nemáme, nicméně nejčastěji se skloňuje nasazení čipsetů od MediaTeku a sice Dimensity 810 a Dimensity 1200. Předchůdce těchto smartphonů spoléhal na Dimensity 700 a jak se můžete v recenzi Vivo V21 5G dočíst, s jeho výkonem jsme neměli sebemenší problém. Dále se u obou zmíněných novinek počítá s nasazením AMOLED displejů.

I tentokrát bude hrát selfie fotoaparát velkou roli a v případě dvojice dražších modelů by měl nabídnou 50MPx snímače doplněné o dvojice LED. O optické stabilizaci, kterou nabídlo například Vivo V21 5G zatím však nemáme informace. Vivo V23 Pro navíc přidá i 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát, ovšem za cenu ne úplně elegantního výřezu v displeji. Stran primárních fotoaparátů se můžeme těšit na nasazení 108 a 64 MPx snímačů. Ke kompletnímu oficiálnímu představení novinek by pak mělo dojít již 4. ledna 2022.

Zaujala vás již teď některá z novinek společnosti Vivo?

Zdroj: GSMArena.com