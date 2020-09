Úžasný prototyp telefonu od Vivo mění barvu jako chameleon (video)

Taky je pro vás těžké se rozhodnou, v jaké barvě si koupíte váš příští vysněný telefon? Žijeme v době, kdy smartphone má už úplně každý, a navíc většina telefonů vypadá dnes velmi podobně. Proto se nelze divit, že mnoho uživatelů touží odlišit se a vyzdobit si svého dotykového miláčka barevným obalem nebo nalepovacím skinem. Vivo teď ukázalo prototyp telefonu, který dokáže změnit barvu klidně několikrát denně.

Výrobce smartphonů Vivo umístil na čínskou sociální síť video svého nového prototypu, který na internetu vzbudil malý poprask. Na několika videích je totiž zachyceno, jak pouhým stisknutím tlačítka dojde ke změně barvy zadního skla telefonu. Jak můžete vidět na videu telefon po stisknutí tlačítka změní barvu z krásné modré na bílou s krátkým přechodem v odstínech fialové. To všechno se krásně plynulým přechodem v zářivých barvách. Vše má údajně na svědomí použití technologie elektrochromatického skla. Použití stejné technologie jsme již letos mohli vidět na OnePlus Concept One. V tomto případě se však jednalo o mnohem skromnější využití pro zakrytí objektivu fotoaparátu.

A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL

— Ice universe (@UniverseIce) September 3, 2020