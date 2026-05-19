Vivo do toho šlápne! Představí špičkovou kameru s 200MPx rozlišením a gimbalovou stabilizací Hlavní stránka Zprávičky Vivo údajně chystá vlastní kapesní gimbal kameru, která má vyjít na konci roku 2026 V útrobách by měl pracovat 200Mpx Sony LYT-901 z vlajkových modelů a senzor velikosti 1/1,1″ Segment kapesních kamer se po letech monopolu DJI rozjíždí naplno, přidat se chce i Oppo a Insta360 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 DJI sotva představilo v Cannes pokročilejší Osmo Pocket 4P, a už se z druhé strany vynořuje další konkurence. Podle čerstvého leaku připravuje vlastní kapesní gimbal kameru i Vivo. Pracovní označení zatím zní jednoduše Vivo Pocket a uvnitř má mít hardware, který v segmentu nemá obdoby. Začíná to vypadat, že několikaletý téměř monopol DJI v kategorii kapesních filmařských kamer končí. 200 megapixelů a 1/1,1″ senzor Z DJI se najednou stává jen jeden ze čtyř hráčů Informace pochází od insidera, který se v minulosti několikrát trefil. Kromě Viva by měla mít vlastního konkurenta pro Pocket 4 i firma Oppo s prozatím přezdívaným modelem Fuyao a v hledáčku zákazníků je i prémiová Insta360 Luna Ultra spolupracující s Leicou. Trh, který před pár lety obsadilo DJI prakticky bez odporu, se najednou plní. 200 megapixelů a 1/1,1″ senzor Hardwarový základ je nejzajímavější část úniku. Vivo má do své kapesní kamery použít Sony LYT-901, stejný senzor, který firma nasazuje ve svých nejlepších telefonech řady X. Jeho parametry jsou pro tuto kategorii nadstandardní. Za prvé je tu velikost čipu 1/1,1″, což je srovnatelné s 1″ formátem, který se ve špičkových kapesních kamerách běžně používá. Větší plocha senzoru tradičně znamená lepší zachycení světla a širší dynamický rozsah. Za druhé pak rozlišení 200 Mpx, které slouží k bezztrátovému zoomu pomocí výřezů ze snímku. Pro srovnání: DJI Osmo Pocket 4 vyfotí maximálně 37Mpx fotografie. Pokud by hardware dorazil v ohlášené podobě, Vivo Pocket by produkoval pro tuto kategorii nejdetailnější statické snímky vůbec a měl by k dispozici výrazně lepší digitální zoom. Otázka je, jak si výrobce poradí se zpracováním tak velkého rozlišení — Sony LYT-901 generuje pořádné soubory a videozáznam v plném rozlišení takový senzor obvykle nezvládá. V módu statického focení tedy pravděpodobně dosáhneme na 200 Mpx, ve videu 4K (případně 8K) výstup s pixel binningem. Vivo podle úniku necílí na levnou alternativu, ale na prémiový segment srovnatelný s DJI. Pohon zajistí výkonný obrazový procesor, konstrukce má být kovová a celkové zpracování na úrovni vlajkových smartphonů. Nečekejte tedy plastovou hračku za pět tisíc — pokud bude něco z toho leaku pravda, cenovka bude směřovat ke dvaceti tisícům, ne-li více. Z DJI se najednou stává jen jeden ze čtyř hráčů Pro českého spotřebitele je důležitý kontext. Vivo u nás na trhu prodává své smartphony oficiální cestou a má vybudované servisní zázemí. Pokud by se značka rozhodla své Pocket dovézt i do Evropy, mělo by jít o relativně bezbolestný proces — na rozdíl od některých čínských konkurentů, kteří v Česku oficiální zastoupení nemají. Situace na trhu kapesních gimbal kamer vypadá na konec roku 2026 následovně: DJI Osmo Pocket 4 — dostupný, ověřený, jednoobjektivový DJI Osmo Pocket 4P — čerstvě představený, dvouobjektivový, cena zatím neznámá Insta360 Luna Pro — jednoobjektivový Insta360 Luna Ultra — dvouobjektivový, ve spolupráci s Leicou Vivo Pocket — leak, konec 2026, 200 Mpx Oppo Fuyao — leak, konec 2026 Z monopolu se tedy během několika měsíců stává plnohodnotný konkurenční trh, kde si bude zákazník vybírat. To je v tech segmentu vždycky dobrá zpráva — konkurence tlačí ceny dolů a inovace nahoru. DJI najednou nemůže prodávat tu samou hardwarovou recepturu pětkrát s drobnými úpravami. Vivo má ovšem co dohánět. Zatímco DJI staví na desetiletí zkušeností se stabilizací, gimbal mechanismy a obrazovým zpracováním v dronech a kamerách, smartphone výrobci přicházejí z opačného směru. Mají skvělé senzory a chytré algoritmy z foťáků ve svých telefonech, ale mechanický gimbal je jiná disciplína. Sledujete trh kapesních kamer, nebo vám stačí foťák ve smartphonu? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. His láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi