Tablet, ohebňák a silák X Note? Vivo ladí velkou prezentaci

Čínská společnost Vivo by mohla za pár dní udělat svou chystanou prezentací pěkný vítr v segmentu prémiových Android zařízení. Z oficiálních náznaků i dalších souvisejících úniků vychází, že by měla představit svůj první a poměrně výkonný tablet Vivo Pad, ohebný telefon Vivo X Fold a také klasický vlajkový mobil Vivo X Note. Ten by měl konkurovat nejvybavenějším strojům konkurenčních značek.

Skládací X Fold, na který téměř jistě odkazují již publikované propagační materiály, by měl mít podle odhadů 6,53″ vnější a 8″ vnitřní displej, oba s frekvencí 120 Hz a ultrasonickou čtečkou. K další výbavě má patřit 4 600mAh baterie s 80W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením, fotoaparáty ve složení 50 + 48 + 12 + 8 a čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Stejný procesor má pohánět i mobil X Note, jehož další specifikace jsou s očekávaným flexibilním strojem také velmi podobné: sedmipalcový 120Hz QHD+ displej, 5 000mAh baterie s totožnými nabíjecími výkony a také stejné fotoaparáty.

Vivo Pad má mít dle úniků 11palcový 120Hz displej s rozlišením 2560 x 1600 pixelů, nicméně není jisté, zda půjde o LCD či OLED panel. Pohánět by ho měl Snapdragon 870 a o výdrž by se měla starat baterie s kapacitou 8 040 mAh (44W nabíjení). Fotoaparáty se očekávají ve složení 8MPx přední a 13 + 8 MPx zadní. Všechna tři zařízení by měla dorazit se systémem Android 12.

Který z těchto strojů by vás zaujal nejvíc?

Zdroj: gizmo