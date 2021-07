Doslova úlet. Podívejte, co si patentovalo čínské Vivo

Server LetsGoDigital.com, který je proslavený hlavně odkrýváním patentových záznamů, má na pažbě další zajímavý zářez. Podařilo se mu vyšťourat opravdu pozoruhodný patent čínské společnosti Vivo, který se dá bez nadsázky označit jako úlet. Předmětem dokumentů je totiž mobil s létající kamerou. Co si pod takovým pojmem představit?

Telefon, který by se neztratil ani v “bondovce”, vypadá na první pohled zcela běžně. Plochý displej, plochá záda, zadní fotoaparáty… a k tomu ale i výsuvný šuplík, ve kterém se nachází drobná kvadrokoptéra s dalším objektivem či více. Připomíná zařízení jménem Airselfie a měla by asi stejný účel – z krátké vzdálenosti pořizovat fotky či videa. Ovládání fotografické vzdušné podpory by přitom probíhalo přímo z telefonu.

Asi se dá těžko předpokládat, že Vivo tento mobil s létající kamerou skutečně vyrobí, ale pohled je to velmi zajímavý. Rozhodně patří k nejoriginálnějším a také “nejulítlejším” nápadům, jak eliminovat přední foťák z výřezu či rámečku telefonu.

Zdroj: LGD