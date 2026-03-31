Gigantická powerbanka Viking nikdy nebyla levnější. Má 96 000 mAh a hromadu nejrůznějších portů Hlavní stránka Zprávičky Viking VIDAR III je outdoorová powerbanka s kapacitou 96 000 mAh (307 Wh) a maximálním výkonem 180 W Na Heurece ji seženete od 5 118 Kč místo původních 7 490 Kč – jde o historicky nejnižší cenu (sleva 32 %) Nabízí 2× USB-A, USB-C, DC-jack, 2× cigaretovou zásuvku 12V a bezdrátové nabíjení – vše v odolném těle s IP65 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s kapacitou pod 20 000 mAh jsou fajn na nabití telefonu, ale co když potřebujete napájet notebook, chladicí box nebo LED osvětlení na kempování? Viking VIDAR III s kapacitou 96 000 mAh aktuálně startuje na Heurece od 5 118 Kč – což je historicky nejnižší cena od uvedení na trh. Původně stála 7 490 Kč, takže ušetříte přes 2 300 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud kempujete, pracujete v terénu nebo potřebujete záložní zdroj energie pro notebook, chladicí box či 12V spotřebiče.⚠️ Zvažte, pokud plánujete trek s batohem – 3 kg navíc není zanedbatelných.💡 Za 5 118 Kč dostáváte powerbanku s kapacitou 307 Wh, odolností IP65 a možností solárního dobíjení – v této cenové hladině výjimečná kombinace. Proč je tahle powerbanka zajímavá Viking VIDAR III patří do kategorie malých nabíjecích stanic – je to něco mezi běžnou powerbankou a domácí záložní baterií. Kapacita 96 000 mAh (307,2 Wh) znamená, že nabijete průměrný smartphone přibližně 16–19x, notebook 4–5× nebo budete několik hodin napájet 12V chladicí box. Hlavní předností je široká škála výstupů: 2× USB-A (18 W), USB-C s podporou Power Delivery (60 W), DC-jack pro notebooky (84 W), dvě cigaretové zásuvky 12V/15A a bezdrátové Qi nabíjení (10 W). V balení navíc najdete 8 redukcí pro různé typy notebooků – nemusíte řešit, jestli váš notebook bude kompatibilní. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Baterie typu LiFePO4 je bezpečnější a má delší životnost než běžné lithium-iontové články. Výrobce uvádí minimálně 2 000 nabíjecích cyklů, což při běžném používání znamená roky provozu. Odolnost IP65 zajišťuje ochranu proti prachu a stříkající vodě – ale pozor, platí to pouze když jsou všechny konektory zakryté silikonovými krytkami. Zajímavá je možnost solárního nabíjení až 80 W. Pokud máte kompatibilní solární panel (například Viking L60), můžete powerbanku dobíjet i mimo dosah elektrické sítě. Funkce Pass-Through pak umožňuje současně nabíjet powerbanku a napájet připojená zařízení. Praktická stránka: co je v balení a jak se to používá Powerbanka měří 225 × 165 × 76 mm a váží 3,043 kg. To není zrovna kapesní formát, ale v balení najdete ochranné pouzdro s kapsou na kabely, které transport usnadňuje. Součástí je i AC adaptér pro nabíjení ze sítě, propojovací kabely (USB-C–USB-C, USB-A–USB-C) a zmíněná sada 8 redukcí pro notebooky. LED displej zobrazuje stav baterie v procentech, aktivní výstupy a jejich aktuální zátěž v ampérech. Praktickým bonusem je zabudované LED světlo, které poslouží jako baterka při kempování nebo nouzové červené světlo. Co říkají uživatelé Na Heurece má Viking VIDAR III hodnocení 98 % z 5 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí univerzálnost výstupů, odolnou konstrukci a dlouhou výdrž. Jeden recenzent píše, že powerbanka „drží 14 dní a bezdrátové nabíjení zvládá opakovaně“. Jiný oceňuje krytky na konektorech a možnost nastavení výstupního napětí. Kritika se týká především hmotnosti. Recenzent shrnuje: „Do auta a do stanu super, ale na trek s batohem už těžká.“ Další uživatel upozorňuje, že powerbanka nefungovala s jeho CPAP přístrojem – ale sám dodává, že problém byl pravděpodobně na straně konkrétního CPAP zařízení, ne powerbanky. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete powerbanku primárně na pěší turistiku nebo do batohu, 3 kg jsou prostě moc. Pro tyto účely existují kompaktnější modely – třeba Viking VIDAR I s kapacitou 38 400 mAh a hmotností pod 1 kg. VIDAR III je spíše pro autem dostupné kempy, chaty, караваny nebo jako záložní zdroj do dílny. Také pokud máte specifické zařízení s nestandardními požadavky na napájení (jako zmíněný CPAP), ověřte kompatibilitu předem. Powerbanka sice nabízí širokou škálu výstupních napětí, ale ne každé zařízení s ní musí spolupracovat. Verdikt: pro koho se to vyplatí Viking VIDAR III je ideální volba pro kempaře, řemeslníky v terénu nebo kohokoliv, kdo potřebuje spolehlivý záložní zdroj energie mimo dosah elektrické sítě. Za 5 118 Kč (historicky nejnižší cena) dostáváte kapacitu 307 Wh, odolnost IP65, možnost solárního dobíjení a širokou paletu výstupů včetně cigaretových zásuvek a DC-jacku pro notebooky. Pokud vám nevadí vyšší hmotnost a nepotřebujete powerbanku nosit v batohu na trek, je to velmi silný poměr cena/výkon. Používáte powerbanku jen na telefon, nebo napájíte i větší zařízení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 