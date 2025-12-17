Tato powerbanka na Alze zlevnila! Má kapacitu 38 400 mAh, zvládá rychlé nabíjení a nechybí ji 12V zásuvka Hlavní stránka Zprávičky Outdoorová powerbanka Viking VIDAR I nyní stojí 2 549 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 Kapacita 38 400 mAh (138Wh) s 4 výstupy včetně cigaretové zásuvky 12V a možnosti nabíjení solárním panelem Certifikace IP65 pro odolnost proti prachu a vodě, hmotnost 857 gramů a 8 redukcí pro notebooky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Česká značka Viking rozšířila svou nabídku o outdoorovou powerbanku VIDAR I, která cílí na uživatele hledající robustní záložní zdroj energie pro outdoor i domácí použití. Model s kapacitou 38 400 mAh (138Wh) původně stál 2 999 Kč, nyní se s kódem ALZADNY15 prodává za 2 549 Kč – sleva činí 450 Kč. Čtyři výstupy pro různá zařízení VIDAR I nabízí 4 typy výstupů pro nabíjení různých zařízení současně. USB-C port podporuje až 60W výkon (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A) pro rychlé nabíjení telefonů, tabletů nebo menších notebooků. USB-A poskytuje až 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A). DC jack výstup je nastavitelný na různá napětí (12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A) a v balení najdete 8 redukcí pro různé typy notebooků. Nejvíce oceňovanou funkcí je však cigaretová zásuvka 12-16V/10A, která dokáže napájet chladicí boxy, kompresory nebo kamery. Jeden uživatel potvrzuje: „Dlhá výdrž hlavne na 12V výstupe cca 12 hodin při našom používaní.“ KOUPIT VIKING VIDAR I V AKCI Nabíjení ze sítě i solárního panelu Powerbanku nabijete buď přes přiložený AC adaptér ze sítě, nebo prostřednictvím kompatibilního solárního panelu s výkonem až 60W. V přírodě tak získáte nezávislost na elektrické síti. Vstupní DC jack přijímá 12-24V/3A. Funkce Pass-Through Charging umožňuje nabíjet powerbanku a zároveň z ní napájet další zařízení – oceníte to při napájení chladicího boxu ze solárního panelu. LED displej zobrazuje aktuální stav nabití a průběh dobíjení. Odolnost IP65 a konstrukce Powerbanka má certifikaci IP65 – odolá prachu, dešti, nárazům i pádům. Hmotnost 857 gramů je přiměřená vzhledem ke kapacitě. V balení najdete ochranné pouzdro, všechny konektory jsou chráněny krytkami. Součástí balení je také propojovací DC kabel a 8 různých redukcí pro notebooky. Jeden uživatel ale upozorňuje: „DC kabel super že dodávají, ale mohl by mít aspoň 0.5-1m, lebo je strašně krátký cca 10cm. Powerbanka je outdoorová, ale s krátkým kabelem v outdoorových podmínkách to nepřepojíte.“ Pro koho je VIDAR I vhodná? Viking VIDAR I za 2 549 Kč cílí na ty, kdo hledají robustní outdoorovou powerbanku s vysokou kapacitou a cigaretovou zásuvkou. Oceníte ji při kempování, rybařině, práci v terénu nebo jako záložní zdroj pro kamery a chladicí boxy. Kapacita 138Wh stačí na několik nabití telefonu, celý den napájení notebooku nebo 12 hodin provozu chladicího boxu. 12V cigaretová zásuvka je hlavní deviza – konkurenční powerbanky v této cenové kategorii ji obvykle nemají. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY15 Některé notebookové konektory chybí – především HP a Dell s úzkým konektorem nejsou v sadě redukcí. Pokud máte takový notebook, ověřte si kompatibilitu před koupí. Pass-Through Charging může podle manuálu snižovat životnost baterie při častém používání. Pokud hledáte outdoorovou powerbanku s vysokou kapacitou, cigaretovou zásuvkou 12V a možností nabíjení solárním panelem, Viking VIDAR I za 2 549 Kč představuje zajímavou volbu. Dostanete robustní konstrukci s IP65, 4 typy výstupů a certifikace CE/RoHS. Počítejte ale s nutností dokoupit delší kabely a ověřit si kompatibilitu s vaším notebookem. Používáte powerbanku při outdoorových aktivitách? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024