Projektor ViewSonic M10 ve výborné akci! Má unikátní RGB laser a váží jen 1,36 kg Hlavní stránka Zprávičky ViewSonic M10 je kompaktní projektor s RGB laserovou technologií, Full HD rozlišením a váhou pouhých 1,36 kg Na Alze stojí 13 990 Kč místo původních 25 290 Kč (sleva přes 11 000 Kč) RGB laser se 100% pokrytím BT.2020 nabízí barvy, které běžné projektory nedokážou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Kompaktní projektor s RGB laserem za cenu, za kterou se běžně prodávají modely s výrazně slabším LED zdrojem. ViewSonic M10 aktuálně na Alze koupíte za 13 990 Kč místo původních 25 290 Kč – to je sleva přes 11 tisíc korun. Za tuhle cenu dostanete RGB laserovou technologii, kterou jinak najdete u projektorů za násobky této částky. Aktuální cenu a dostupnost si ověřte v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte přenosný projektor se špičkovými barvami na filmy, seriály nebo letní kino na zahradu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 4K rozlišení nebo plánujete projektor jako náhradu televize na denní sledování – je to Full HD a 550 ANSI lm.💡 Za 13 990 Kč dostanete RGB laser s pokrytím BT.2020, automatickým ostřením, baterií a USB-C vstupem – za původní cenu to bylo fajn, za tuhle je to výjimečné. ZOBRAZIT CENU NA ALZE RGB laser v kapesním formátu Hlavní přednost ViewSonic M10 je technologie RGB laseru – tři nezávislé laserové zdroje (červený, zelený, modrý) míří přímo do optiky bez nutnosti barevného kolečka nebo fosforu. Výsledkem jsou výrazně sytější a přesnější barvy s pokrytím 100 % standardu BT.2020. Podle recenzentů jsou barvy M10 vizuálně přesvědčivější než u výrazně dražších projektorů s klasickým laserovým zdrojem. Jas 550 ANSI lm (2 200 RGB lumenů) stačí na promítání i při částečném denním světle, i když ve zcela osvětlené místnosti budete chtít zatáhnout. Praktická stránka: ostření, porty, přenositelnost Díky ToF kameře projektor automaticky zaostří a koriguje lichoběžníkové zkreslení během dvou vteřin – stačí ho položit a obraz se srovná sám. Funguje to i při promítání z boku nebo na strop (gumové nožky na zadní straně). Sklopný stojánek drží v libovolném úhlu. Porty zahrnují HDMI 2.0, USB-A, USB-C (podporuje přímé připojení iPhonu i notebooku) a Wi-Fi pro bezdrátové zrcadlení. Vestavěná baterie umožňuje promítat i bez zásuvky. Systém běží na Androidu s přístupem k Apple TV aplikaci, Netflixu a dalším. Reproduktory jsou na kompaktní projektor solidní – uživatel na Alze chválí zvuk jako jednu z předností. KOUPIT VIEWSONIC M10 V AKCI Na co se připravit Rozlišení je Full HD – na úhlopříčky do 120 palců (3 metry) je obraz ostrý a detailní, na větších plochách už pixely poznáte. Pokud potřebujete 4K, tohle není projektor pro vás. Svítivost 550 ANSI lm je na kompaktní projektor nadprůměrná, ale ve zcela osvětlené místnosti nedosáhnete kinového zážitku. Hodnocení na Alze je zatím jen od dvou uživatelů (5 z 5), takže rozsáhlejší zpětná vazba chybí – uživatel z Plzně ale potvrzuje kvalitní obraz a bleskové automatické ostření, zmiňuje pouze nižší svítivost jako kompromis. Verdikt RGB laserový projektor za 13 990 Kč místo 25 tisíc – to je nabídka, která se v této kategorii neobjevuje často. ViewSonic M10 je ideální jako přenosný projektor na filmy, letní kino, prezentace nebo jako doplněk do ložnice. Barvy jsou jeho největší zbraní. Pokud ale potřebujete 4K nebo projektor do velmi světlé místnosti, podívejte se po jiných modelech. Další projektory a příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. VYUŽÍT SLEVU NA VIEWSONIC M10 Máte doma projektor, nebo vám stačí televize? Jak využíváte projekci v létě? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza projektor slevy Viewsonic Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025