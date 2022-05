Video: Jak drsně testuje Oppo odolnost svých mobilů?

Stále častěji se stává, že výrobní společnost začne na veřejnost vypouštět detaily z konstruování a testování vlastních produktů. Mimo jiné i ve světě mobilních telefonů jde o velmi zajímavé záběry, které mají současným i potenciálním zákazníkům ukázat, jak moc si dává firma na finální podobě záležet. Aktuálně se do této aktivity pustila společnost Oppo, která na videích ukazuje testování série F21 Pro.

At OPPO, our products go through rigorous testing processes to deliver the best quality in all aspects and the stunning #OPPOF21ProSeries has successfully completed it all, providing you with a #OPPOQualityPromise.

— OPPO India (@OPPOIndia) April 29, 2022

I když se tyto telefony neprodávají zrovna jako vysoce odolné, dala si firma opravdu záležet na prezentaci toho, kolik snesou nešetrného zacházení. Jedno video zachycuje například testování voděodolnosti, jiné zase simulované pády na tvrdý povrch z různých výšek a došlo také na škrábání po displeji, ohýbání nebo víření prachu.

The quality of OPPO products is one of our top priorities.

The #OPPOF21ProSeries adopts IPX4 standard for water resistance testing and they are also placed underwater at a depth of 20cm for 30sec to deliver #OPPOQualityPromise.

— OPPO India (@OPPOIndia) April 29, 2022

Zveřejněny bylo také několik číselných zajímavostí z fází vývoje a pokusů. Odolnost barev a materiálů na zádech mobilu byla údajně testována otíráním o různé materiály v tomto složení: 5 000x tampón s alkoholem, 10 000x guma, 200 000x riflovina.

Při pádech pouštěli inženýři mobily na všech šest stran, dvanáct hran a osm rohů. V rámci testování voděodolnosti byla použita také slaná voda.

To ensure optimum quality, and a seamless user experience, the #OPPOF21ProSeries was checked against 2,500-Scratch Testing, including the Steel Wool Friction Test, AF Coating Test and much more because it's always about the #OPPOQualityPromise.

— OPPO India (@OPPOIndia) April 30, 2022

Takové testování mobilů se možná příliš neliší od těch, která probíhají v jiných laboratořích u jiných výrobců, nicméně pokud se i oni nepochlubí o podobně zajímavé záběry a čísla, můžeme obdivovat videa těch, kteří pod pokličku nakouknout nechají.

Který test vám přijde nejzajímavější?

Zdroj: pharena