30 000mAh powerbanka za skvělé peníze! Má LED displej a USB-C Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Vention 30000mAh zlevnila z 699 Kč na 524 Kč s kódem ALZADNY25 Kapacita skutečně odpovídá deklaraci, ale nabíjení je pomalejší Za pět stovek je to solidní záložní zdroj na delší výlety Jakub Kárník Publikováno: 22.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Čínská firma Vention nabízí powerbanku s kapacitou 30 000 mAh, která normálně stojí 699 Kč. S kódem ALZADNY25 ji seženete za 524 Kč – sleva činí 25 %. Hodnocení 4,6/5 z 89 recenzí je slušné a 90 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se jich už přes 2 000 kusů s nízkou reklamovaností 1,82 %. Jenže co ta kapacita? Opravdu dostanete 30 000 mAh? KOUPIT VENTION 30000mAh Kapacita skutečně odpovídá – jeden uživatel ji změřil při dvacítce nabíjecích cyklů a potvrdil: 30 000 mAh při 3,7 V = cca 22 000 mAh při 5 V. To je standardní přepočet, který u levných powerbank často nesedí, ale tady ano. Powerbanka má tři výstupy (2× USB-A 22,5W, 1× USB-C 20W), takže můžete nabíjet až tři zařízení najednou. LED displej ukazuje procenta, což je lepší než čtyři LED diody, u kterých netušíte, jestli vám zbývá 26 % nebo 49 %. Hmotnost 587,5 g je přiměřená kapacitě – takhle velká powerbanka nemůže být lehká. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY25 Za 524 Kč je Vention solidní záložní zdroj na delší výlety, ale nabíjení je pomalejší. Pokud však hledáte velkou powerbanku na delší výlety za minimum peněz, Vention 30000mAh za 524 Kč dává smysl. Jakou kapacitu má vaše powerbanka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy