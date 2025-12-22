TOPlist

30 000mAh powerbanka za skvělé peníze! Má LED displej a USB-C

  • Powerbanka Vention 30000mAh zlevnila z 699 Kč na 524 Kč s kódem ALZADNY25
  • Kapacita skutečně odpovídá deklaraci, ale nabíjení je pomalejší
  • Za pět stovek je to solidní záložní zdroj na delší výlety

Jakub Kárník
Jakub Kárník
22.12.2025 06:00
Ikona komentáře 0
alzapower powerbanka jpg

Čínská firma Vention nabízí powerbanku s kapacitou 30 000 mAh, která normálně stojí 699 Kč. S kódem ALZADNY25 ji seženete za 524 Kč – sleva činí 25 %. Hodnocení 4,6/5 z 89 recenzí je slušné a 90 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se jich už přes 2 000 kusů s nízkou reklamovaností 1,82 %. Jenže co ta kapacita? Opravdu dostanete 30 000 mAh?

Kapacita skutečně odpovídá – jeden uživatel ji změřil při dvacítce nabíjecích cyklů a potvrdil: 30 000 mAh při 3,7 V = cca 22 000 mAh při 5 V. To je standardní přepočet, který u levných powerbank často nesedí, ale tady ano. Powerbanka má tři výstupy (2× USB-A 22,5W, 1× USB-C 20W), takže můžete nabíjet až tři zařízení najednou. LED displej ukazuje procenta, což je lepší než čtyři LED diody, u kterých netušíte, jestli vám zbývá 26 % nebo 49 %. Hmotnost 587,5 g je přiměřená kapacitě – takhle velká powerbanka nemůže být lehká.

Za 524 Kč je Vention solidní záložní zdroj na delší výlety, ale nabíjení je pomalejší. Pokud však hledáte velkou powerbanku na delší výlety za minimum peněz, Vention 30000mAh za 524 Kč dává smysl.

Jakou kapacitu má vaše powerbanka?

