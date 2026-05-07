27 000mAh powerbanka, která umí až 200 W! Tento model Vention v Česku příjemně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Vention 27000mAh je vysokokapacitní powerbanka s celkovým výkonem 200 W a třemi výstupy (1× USB-A, 2× USB-C) Cena padá z 2 699 Kč na 1 889 Kč po zadání kódu ALZADNY30 — sleva 30 % na cestovní řešení pro notebook i mobilní zařízení Disponuje vestavěným USB-C kabelem s textilním opletem až do 140 W, TFT displejem a kapacitou 99,9 Wh — pod limitem pro palubní zavazadlo Jakub Kárník Publikováno: 7.5.2026 20:00 Lidé, kteří v letadle nedávno potřebovali nabít MacBook nebo herní laptop, ví, že hledat zásuvku v letištní hale je dnes peklo. Vysokokapacitní powerbanka schopná nabít notebook je v takových situacích záchranou — a Vention 27000mAh za 1 889 Kč po zadání kódu ALZADNY30 je dnes jednou z nejatraktivnějších voleb. Klíčový detail — kapacita 99,9 Wh je těsně pod 100Wh limitem pro palubní zavazadlo, takže ji vezmete s sebou do letadla bez problémů. Co dostanete za peníze a kde končí marketing Pro koho má smysl 27 000 mAh Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud cestujete s notebookem a chcete jednu powerbanku pro mobil, tablet i laptop. Vestavěný USB-C kabel s textilním opletem řeší věčný problém zapomenutého kabelu, TFT displej se smajlíky ukazuje aktuální kapacitu a výkon v reálném čase. Recenze ověřených zákazníků na Alze (4,4/5 ze 6 hodnocení) chválí poměr cena/výkon a vestavěný kabel.⚠️ Zvažte, že podle ověřené recenze je 140W výkon dostupný pouze přes vestavěný kabel — druhý USB-C port jede maximálně 100 W. Celkový výkon 200 W je součet všech portů při paralelním nabíjení tří zařízení. U powerbanky s 27 000 mAh také počítejte s nezanedbatelnou hmotností, do kapsy se nevejde.💡 Za 1 889 Kč dostanete powerbanku s kapacitou 27 000 mAh (99,9 Wh), celkovým výkonem 200 W, výstupy 1× USB-A + 2× USB-C, vestavěný 50cm USB-C kabel s textilním opletem podporující až 140 W, podporu USB Power Delivery 3.1, TFT informační displej, plné nabití za přibližně 2 hodiny přes USB-C vstup a rozměry 53,4 × 158,8 × 50 mm. Co dostanete za peníze a kde končí marketing Vention prodává tuto powerbanku jako „200W" model, což je technicky pravda, ale s hvězdičkou. Číslo 200 W je součet všech tří portů při paralelním nabíjení — typicky to znamená, že přes vestavěný kabel jede 140 W, přes druhý USB-C 100 W (omezeno na nižší hodnotu kvůli sdílení výkonu) a USB-A doplňuje zbytek. Na jednom zařízení dostanete maximálně 140 W, a to jen přes vestavěný USB-C kabel. Marketingové triky takhle u powerbanek fungují běžně, je dobré o tom vědět při srovnávání s konkurencí. 140 W na jednom kabelu je ovšem stále působivé číslo. Powerbanka tak dokáže rychle nabíjet i MacBook Pro M4, ASUS ROG laptopy nebo Steam Deck. USB Power Delivery 3.1 protokol zase zaručuje kompatibilitu s prakticky všemi moderními zařízeními. Pro koho má smysl 27 000 mAh Pokud máte standardní telefon a používáte ho denně, klasická 10 000 mAh powerbanka vám stačí na 2 plná nabití. 27 000 mAh je kategorie pro náročné cestovatele a profesionály. Hlavní cílovka jsou tedy frekventovaní cestovatelé, kteří tráví hodiny ve vlacích, autobusech a letadlech. Pro letadla je důležité jedno — kapacita 99,9 Wh je nastavená přesně pod 100Wh limitem, který stanovuje IATA pro lithium-iontové baterie v palubním zavazadle. Powerbanky nad 100 Wh musíte ohlásit aerolinkám a často se nesmí přepravovat vůbec. TFT displej ukazuje nejen procenta zbývající kapacity, ale i aktuální výstupní výkon ve wattech, takže si můžete v reálném čase ověřit, kolik energie zařízení odebírá. Smajlík reagující na stav baterie je sice marketingový gimmick, ale při delší cestě potěší. Vyplatí se vám pro cestování velká powerbanka pro nabíjení notebooku, nebo si vystačíte s klasickou 10 000 mAh pro telefon? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi