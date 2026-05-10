Alza zlevnila mimořádně oblíbenou 20 000mAh powerbanku. Má displej a nestojí ani 450 Kč Hlavní stránka Zprávičky Vention 20000mAh 22.5W Portable Power Bank je powerbanka s 2× USB-A a 1× USB-C, výkonem 22,5 W (Power Delivery) a digitálním displejem s procentem nabití S kódem ALZADNY30 stojí 412 Kč místo 589 Kč (sleva 177 Kč, 30 %) Hodnocení 4,7 z 5 ze 421 zákazníků, 92 % doporučuje, prodáno přes 10 000 kusů a reklamovanost je velmi nízkých 0,96 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka 20 000 mAh s rychlým nabíjením 22,5 W pod 500 Kč je v současné nabídce Alzy především o trojici jmen – AlzaPower, ChoeTech a Vention. Právě model od poslední zmíněné značky je nyní s kódem ALZADNY30 k dispozici za 412 Kč místo 589 Kč a v této kategorii jde o jednu z nejvyhledávanějších voleb. Dohromady se prodalo přes 10 tisíc kusů a uživatelské hodnocení 4,7/5 naznačuje, že nejde o žádnou lacinou hračku. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte výkonnou powerbanku za nejnižší cenu v třídě 20 000 mAh.⚠️ Zvažte, že hmotnost 429 g a samotné nabíjení powerbanky kolem 8 hodin nejsou výhodné pro každodenní nošení v kapse.💡 Za 412 Kč průměrný telefon nabijete 3krát až 4krát. Proč je tahle powerbanka zajímavá Vention je značka, která v segmentu nabíjecího příslušenství doručuje slušnou kvalitu za nízké ceny. Tahle 20 000 mAh varianta je v současnosti jednou z nejprodávanějších powerbank této kapacity v Česku – přes 10 000 kusů, hodnocení 4,7 z 5 ze 421 zákazníků, 92 % doporučení a reklamovanost jen 0,96 %. Tahle čísla u většiny konkurentů nedosahuje. V praxi jde o jednoduchý princip: průměrný moderní telefon s baterií kolem 5 000 mAh nabijete 3 až 4 krát. Uživatelé v recenzích mluví o iPhonu 16 Pro nabitém 2× plus iPad Pro 11 jednou, Samsung Note přes 3×, Galaxy S22 Ultra dokonce 5×. Pro víkendovou cestu, festival, vícedenní výlet nebo zálohu na chatu bez elektřiny stačí. Klíčové parametry: 22,5 W, displej a tři porty Powerbanka má tři výstupy – 2× USB-A a 1× USB-C. Maximální výkon je 22,5 W přes USB-A a 20 W přes USB-C v režimu Power Delivery. Pro nabíjení samotné powerbanky můžete použít buď USB-C, nebo Micro USB – druhá možnost je dnes trošku archaická, ale Vention ji ponechává pro zpětnou kompatibilitu s lidmi, kteří mají Micro USB nabíječku z předchozího telefonu. Z protokolů je tu kompletní pokrytí Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung AFC i Apple 2.4A, takže bez ohledu na značku telefonu bude nabíjení v plné rychlosti. Ochranné prvky řeší přepětí, přetížení, přehřátí a zkrat. Na rozdíl od konkurence (AlzaPower Onyx) je tu digitální LED displej se stavem nabití v procentech, ne jen čtyři tečkové kontrolky. Praktická poznámka: plné nabití samotné powerbanky zabere možná i více než 8 hodin. Praktická stránka: hmotnost, displej, kabel Hmotnost 429 g je u 20 000mAh kapacity očekávatelná, ale v recenzích zaznívá opakovaně – několik desítek uživatelů ji označuje za „těžkou cihličku“. Pro každodenní nošení v kapse jde o vyšší zátěž, do batohu nebo příručního zavazadla je to v pořádku. Digitální displej se stavem nabití je přínos – rychle vidíte, kolik energie zbývá, a nemusíte hádat. Většina recenzentů ale zmiňuje stejný estetický problém: velké sklíčko displeje, na kterém se procentuální údaj zobrazuje jen v malé části. Funkčně to ničemu nevadí, esteticky působí divně. V balení najdete krátký nabíjecí kabel, který několik recenzentů kritizuje – pro pohodlné dobíjení doporučuji vlastní delší USB-C kabel. Hodnota 74 Wh (20 000 mAh × 3,7 V) je pod 100Wh limit pro letecké zavazadlo, takže powerbanku můžete vzít do kabiny letadla. Co říkají uživatelé Hodnocení 4,7 z 5 ze 421 zákazníků, 327 z nich dalo plný počet 5 hvězd, prodáno přes 10 000 kusů, 92 % doporučuje a reklamovanost je velmi nízkých 0,96 %. To jsou v segmentu levných powerbank výjimečně silná čísla. V chválách dominují čtyři věci: cena, kapacita, digitální displej a rychlost nabíjení. Jeden uživatel ji popisuje slovy „za pár stovek nepřekonatelné", jiný ji nosí každý den a stačí mu na nabití více telefonů během celodenního natáčení videa. Z kritiky se opakují tři body. První je hmotnost 429 g – pro každodenní nošení v kapse na hraně. Druhý je velikost displejového okna versus malý zobrazovaný údaj – estetický problém bez vlivu na funkci. Třetí je delší nabíjení samotné powerbanky, ovšem to je očekávatelná vlastnost u 20 000mAh kapacity. Po roce snížená kapacita nebo poruchy se objevují u zhruba 1 % případů, což odpovídá nízké reklamovanosti. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale powerbanku ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné powerbanky a nabíjecí příslušenství. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete velmi rychlé nabíjení nad 22,5 W (například 65 W pro notebook nebo iPhone Pro Max v plné rychlosti), tahle powerbanka vám dostatečný výkon neposkytne. Pro nabíjení MacBooku se podívejte po AlzaPower Parade Gen2 100 W. Stejně tak pokud chcete kompaktní powerbanku do kapsy, dává větší smysl 10 000mAh varianta téhož modelu za 279 Kč nebo modely s nižší hmotností. Druhým případem jsou lidé, kteří chtějí bezdrátové nabíjení nebo MagSafe. Tahle powerbanka ho neposkytuje – pro iPhone s MagSafe se podívejte po Epico Mag+ nebo AlzaPower Qi2 Ultra Slim. Verdikt: pro koho se to vyplatí Vention 20000mAh za 412 Kč dává smysl všem, kdo hledají cenově dostupnou cestovní powerbanku se třemi porty a digitálním displejem. Hodnocení 4,7 z 5, 10 000+ prodaných kusů a reklamovanost 0,96 % z ní v této cenovce dělají jednu z nejprověřenějších voleb. Naopak pokud potřebujete vyšší výkon pro notebook, MagSafe nebo kompaktní rozměry do kapsy, podívejte se po jiných modelech. Vybíráte si powerbanku spíš podle nejnižší ceny, nebo jste ochotní připlatit? 