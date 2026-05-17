Má 20 000 mAh, slušný výkon a zabudovaný kabel. Powerbanka Vention zlevnila o 450 Kč, levnější dosud nebyla Vention 20000mAh Power Bank nabízí 65W výstup, integrovaný USB-C kabel a LED displej v jednom těle S kódem ALZADNY30 stojí 1 049 Kč místo 1 499 Kč (sleva 450 Kč, tedy 30 %) Za tuto cenu jde o jednu z nejdostupnějších powerbank, která utáhne i notebook s USB-C Adam Kurfürst Publikováno: 17.5.2026 22:00 Chcete si pořídit powerbanku se solidním výkonem, která vám nabije telefon více než dvakrát, ale současně nechcete utrácet moc peněz? Vention 20000mAh nyní spadla z 1 499 Kč na 1 049 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, levnější přitom dosud nebyla. Pyšní se displejem a zabudovaným USB-C kabelem. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete jednu powerbanku na mobil, tablet i lehčí notebook (USB-C PD).⚠️ Zvažte, pokud preferujete obří kapacity nad 27 000 mAh nebo bezdrátové/MagSafe nabíjení – tahle banka cílí jinam.💡 Za 1 049 Kč dostáváte 65W výstup s integrovaným kabelem, což je v této cenovce slušná kombinace. Proč je tahle powerbanka zajímavá Vention 20000mAh míří na lidi, kteří kromě telefonu potřebují dobíjet i pracovní notebook s USB-C. Většina běžných 20000mAh bank končí někde u 22,5 W, takže notebook v lepším případě udrží naživu. 65 W přes integrovaný USB-C kabel ale stačí na svižné nabíjení lehčích ultrabooků (typicky 13″ třída) i většiny moderních telefonů na plnou rychlost. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Kapacita 20 000 mAh stačí na zhruba tři nabití běžného telefonu, ale bude se hodit i v případě, že cestujete s notebookem. Powerbanka má tři výstupy: 2× USB-C a 1× USB-A, plus zmíněný integrovaný USB-C kabel přímo v těle, takže pro běžný den nemusíte nosit žádný další kabel. LED digitální displej ukazuje zbývající procenta přesně, ne jen čtyři tečky jako u levnějších modelů – v praxi ušetří odhadování, jestli to do večera vydrží. Powerbanka podporuje nabíjení tří zařízení současně a sama se dobíjí přes USB-C výkonem až 45 W, takže ji za pár hodin natankujete znovu. Maximální výstupní hodnoty jsou 3 A a 20 V, což je standardní USB PD profil pro 65 W zařízení. Praktická stránka: porty, displej a cesty Integrovaný USB-C kabel je v praxi největší výhoda pro každodenní nošení – pokud zapomenete na kabel doma, máte stále jeden po ruce. Kombinace 2× USB-C a 1× USB-A pokryje jak novější techniku, tak starší příslušenství typu sluchátka nebo čtečka. Kapacita 20000 mAh odpovídá zhruba 74 Wh, takže banka bez problémů projde leteckým limitem 100 Wh pro kabinová zavazadla a vezmete si ji do letadla. Záruka je standardních 24 měsíců, na samotnou baterii výrobce uvádí životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu – běžná praxe u všech powerbank. Co říkají uživatelé Na Alze má model hodnocení 5,0 z 5 z devíti hodnocení, přičemž 100 % zákazníků doporučuje. Důležité je ale dodat, že vzorek je zatím malý – jen 4 textové uživatelské recenze. Pozitivní signál je naopak nízká reklamovanost 0,36 %, kterou Alza u modelu uvádí, což je u powerbank slušná známka. Banka se prodala ve více než 200 kusech. Vzhledem k tomu, že detailních recenzí je málo, doporučujeme brát hodnocení jako orientační, ne jako stoprocentní jistotu. U lehčí značky tohoto typu je rozumné mít realistická očekávání ohledně dlouhodobé výdrže baterie i deklarovaného špičkového výkonu. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete bezdrátové nebo MagSafe nabíjení, tahle banka vám ho nedá – cílí čistě na drátový provoz. Stejně tak nedává smysl pro náročné nabíjení větších herních notebooků, které běžně potřebují 100 W a víc. Pro 16″ pracovní stroje s vyšší spotřebou hledejte powerbanku se 100W PD profilem (typicky 27000mAh a víc). A pokud chcete maximální kapacitu za co nejnižší cenu a 65 W nepotřebujete, najdete na Alze 20000mAh banky se základním 22,5W PD klidně i pod 600 Kč. V rámci aktuálních Alza Dnů se objevují další zlevněné powerbanky i nabíjecí příslušenství, sortiment se průběžně mění podle skladu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 1 049 Kč dostáváte 20000mAh banku s 65 W PD a integrovaným kabelem, což je kombinace, která v této cenové hladině není úplně samozřejmost. Sedne lidem, kteří jezdí s ultrabookem, chtějí jedno řešení pro telefon i počítač a oceňují přesný procentuální displej. Sleva 450 Kč dělá z Ventionu jednoho z rozumnějších kandidátů, jen počítejte s tím, že databáze recenzí je zatím užší než u zavedených značek. Nabíjíte z powerbanky pravidelně i notebook, nebo ji vozíte jen na záchranu telefonu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 