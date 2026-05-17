TOPlist

Má 20 000 mAh, slušný výkon a zabudovaný kabel. Powerbanka Vention zlevnila o 450 Kč, levnější dosud nebyla

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.5.2026 22:00
Ikona komentáře 0
Vention 20000mAh Power Bank with Built in USB C Cable 65W Black LED Display Ty oficialni

Chcete si pořídit powerbanku se solidním výkonem, která vám nabije telefon více než dvakrát, ale současně nechcete utrácet moc peněz? Vention 20000mAh nyní spadla z 1 499 Kč na 1 049 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, levnější přitom dosud nebyla. Pyšní se displejem a zabudovaným USB-C kabelem.

CHCI POWERBANKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete jednu powerbanku na mobil, tablet i lehčí notebook (USB-C PD).
⚠️ Zvažte, pokud preferujete obří kapacity nad 27 000 mAh nebo bezdrátové/MagSafe nabíjení – tahle banka cílí jinam.
💡 Za 1 049 Kč dostáváte 65W výstup s integrovaným kabelem, což je v této cenovce slušná kombinace.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Vention 20000mAh míří na lidi, kteří kromě telefonu potřebují dobíjet i pracovní notebook s USB-C. Většina běžných 20000mAh bank končí někde u 22,5 W, takže notebook v lepším případě udrží naživu. 65 W přes integrovaný USB-C kabel ale stačí na svižné nabíjení lehčích ultrabooků (typicky 13″ třída) i většiny moderních telefonů na plnou rychlost.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Kapacita 20 000 mAh stačí na zhruba tři nabití běžného telefonu, ale bude se hodit i v případě, že cestujete s notebookem. Powerbanka má tři výstupy: 2× USB-C a 1× USB-A, plus zmíněný integrovaný USB-C kabel přímo v těle, takže pro běžný den nemusíte nosit žádný další kabel. LED digitální displej ukazuje zbývající procenta přesně, ne jen čtyři tečky jako u levnějších modelů – v praxi ušetří odhadování, jestli to do večera vydrží.

Vention 20000mAh Power Bank with Built in USB C Cable 65W Black LED Display Ty render

Powerbanka podporuje nabíjení tří zařízení současně a sama se dobíjí přes USB-C výkonem až 45 W, takže ji za pár hodin natankujete znovu. Maximální výstupní hodnoty jsou 3 A a 20 V, což je standardní USB PD profil pro 65 W zařízení.

KOUPIT POWERBANKU V AKCI

Praktická stránka: porty, displej a cesty

Integrovaný USB-C kabel je v praxi největší výhoda pro každodenní nošení – pokud zapomenete na kabel doma, máte stále jeden po ruce. Kombinace 2× USB-C a 1× USB-A pokryje jak novější techniku, tak starší příslušenství typu sluchátka nebo čtečka. Kapacita 20000 mAh odpovídá zhruba 74 Wh, takže banka bez problémů projde leteckým limitem 100 Wh pro kabinová zavazadla a vezmete si ji do letadla.

Záruka je standardních 24 měsíců, na samotnou baterii výrobce uvádí životnost 6 měsíců jako u spotřebního materiálu – běžná praxe u všech powerbank.

Co říkají uživatelé

Na Alze má model hodnocení 5,0 z 5 z devíti hodnocení, přičemž 100 % zákazníků doporučuje. Důležité je ale dodat, že vzorek je zatím malý – jen 4 textové uživatelské recenze. Pozitivní signál je naopak nízká reklamovanost 0,36 %, kterou Alza u modelu uvádí, což je u powerbank slušná známka. Banka se prodala ve více než 200 kusech.

OBJEDNAT NA ALZE

Vzhledem k tomu, že detailních recenzí je málo, doporučujeme brát hodnocení jako orientační, ne jako stoprocentní jistotu. U lehčí značky tohoto typu je rozumné mít realistická očekávání ohledně dlouhodobé výdrže baterie i deklarovaného špičkového výkonu.

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete bezdrátové nebo MagSafe nabíjení, tahle banka vám ho nedá – cílí čistě na drátový provoz. Stejně tak nedává smysl pro náročné nabíjení větších herních notebooků, které běžně potřebují 100 W a víc. Pro 16″ pracovní stroje s vyšší spotřebou hledejte powerbanku se 100W PD profilem (typicky 27000mAh a víc).

A pokud chcete maximální kapacitu za co nejnižší cenu a 65 W nepotřebujete, najdete na Alze 20000mAh banky se základním 22,5W PD klidně i pod 600 Kč. V rámci aktuálních Alza Dnů se objevují další zlevněné powerbanky i nabíjecí příslušenství, sortiment se průběžně mění podle skladu.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 1 049 Kč dostáváte 20000mAh banku s 65 W PD a integrovaným kabelem, což je kombinace, která v této cenové hladině není úplně samozřejmost. Sedne lidem, kteří jezdí s ultrabookem, chtějí jedno řešení pro telefon i počítač a oceňují přesný procentuální displej. Sleva 450 Kč dělá z Ventionu jednoho z rozumnějších kandidátů, jen počítejte s tím, že databáze recenzí je zatím užší než u zavedených značek.

CHCI SLEVU 30 %

Nabíjíte z powerbanky pravidelně i notebook, nebo ji vozíte jen na záchranu telefonu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024