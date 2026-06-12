Magnetická powerbanka jen za 401 Kč: Tahle má 10 000 mAh a solidní recenze, před akcí stála skoro sedm stovek Hlavní stránka Zprávičky Vention 10000mAh je magnetická MagSafe powerbanka s LED displejem, stojánkem a bezdrátovým nabíjením až 15 W S kódem ALZADNY40 stojí 401 Kč místo 669 Kč (sleva 268 Kč) Za tuhle cenu je to slušná kapacita do kapsy, počítejte ale s reálným dobitím telefonu zhruba 1,3× Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Magnetická powerbanka s displejem za pár stovek? Vention 10000mAh teď s kódem ALZADNY40 stojí 401 Kč místo 669 Kč, což je za tuhle výbavu i kapacitu hodně dobrá cena. Akční ceny i platnost kódu se mění, takže aktuální cenu a dostupnost si ověřte přímo v detailu produktu. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou a skladnou magnetickou powerbanku k iPhonu s displejem a stojánkem na občasné dobití.⚠️ Zvažte, že při bezdrátovém nabíjení se zahřívá a reálná kapacita stačí spíš na jedno až jedno a třetinu dobití telefonu.💡 Za 401 Kč nabízí výbavu, za kterou jinde zaplatíte výrazně víc. Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle magnetická powerbanka Vention nabízí za 401 Kč kombinaci, kterou u levných modelů často nenajdete: MagSafe magnet, LED displej s procenty a výklopný stojánek. K tomu má kapacitu 10000 mAh a váží jen 188 gramů, takže se snadno vejde do kapsy i kabelky. Jde o povedený poměr ceny, kapacity a výbavy. Klíčové parametry a reálná kapacita Z výbavy najdete USB-C s Power Delivery (20 W), USB-A (22,5 W) a bezdrátové nabíjení až 15 W, nabíjet lze tři zařízení najednou a samotnou banku dobijete přes USB-C i Lightning. Důležitá je ale realita kapacity: 10000 mAh odpovídá zhruba 37 Wh, takže po započtení ztrát dobijete dnešní telefon s baterií kolem 5000 mAh přibližně 1,3× kabelem a bezdrátově často jen jednou. Berte tedy banku jako pojistku na den, ne jako zdroj na několik plných nabití. KOUPIT ZA 401 KČ Praktická stránka: magnet, displej, stojánek Powerbanka se magnetem přichytí k iPhonům řady 12 až 15 (přes kryt s MagSafe i k řadě Androidů) a díky výklopnému stojánku z ní uděláte podstavec na sledování videa. LED displej s procenty je dobře čitelný i v noci. Počítejte ale s tím, že se při bezdrátovém nabíjení znatelně zahřívá, telefon musí sedět přesně na správném místě a při sjetí se nabíjení vypne. Bezdrátově navíc nenabijete telefon ve chvíli, kdy se dobíjí samotná banka. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 ze 117 hodnocení a doporučuje ji 82 % zákazníků. Nejčastěji lidé chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, přehledný displej, množství konektorů včetně Lightningu a hlavně poměr ceny a výbavy. Kritika je férová a opakuje se. Vícekrát zaznívá zahřívání při MagSafe nabíjení a to, že od powerbanky s kapacitou 10 000 mAh uživatelé očekávali lepší výdrž. Za zmínku stojí i reklamovanost 4,39 %, která je vyšší, než u powerbank bývá zvykem – část uživatelů řešila kusy, kterým po čase přestalo fungovat bezdrátové nabíjení. Případnou závadu proto řešte hned v záruce. VYUŽÍT KÓD ALZADNY40 Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete telefon dobít několikrát za den, sáhněte raději po modelu s kapacitou 20000 mAh. Méně se hodí i tehdy, když chcete maximální efektivitu a chladný provoz bezdrátového nabíjení nebo garantovaných 15 W přes MagSafe – tam se vyplatí certifikovaná Qi2 powerbanka. Na občasné dobití během dne je ale tahle Vention za svou cenu těžko k zahození. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 401 Kč (oproti 669 Kč) je Vention 10000mAh výborně vybavená magnetická powerbanka do kapsy s displejem i stojánkem za cenu, kde podobná výbava není běžná. Je to praktická pojistka na den hlavně pro majitele iPhonů. Jen mějte realistická očekávání ohledně kapacity (zhruba 1,3× dobití kabelem) a počítejte s vyšší reklamovaností. CHCI MAGNETICKOU POWERBANKU Nabíjíte telefon radši přes MagSafe, nebo dáváte přednost rychlejšímu nabíjení kabelem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka PŘÍSLUŠENSTVÍ Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024