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Magnetická powerbanka jen za 401 Kč: Tahle má 10 000 mAh a solidní recenze, před akcí stála skoro sedm stovek

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.6.2026 08:00
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Vention 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank cerna a bila

Magnetická powerbanka s displejem za pár stovek? Vention 10000mAh teď s kódem ALZADNY40 stojí 401 Kč místo 669 Kč, což je za tuhle výbavu i kapacitu hodně dobrá cena. Akční ceny i platnost kódu se mění, takže aktuální cenu a dostupnost si ověřte přímo v detailu produktu.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levnou a skladnou magnetickou powerbanku k iPhonu s displejem a stojánkem na občasné dobití.
⚠️ Zvažte, že při bezdrátovém nabíjení se zahřívá a reálná kapacita stačí spíš na jedno až jedno a třetinu dobití telefonu.
💡 Za 401 Kč nabízí výbavu, za kterou jinde zaplatíte výrazně víc.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Tahle magnetická powerbanka Vention nabízí za 401 Kč kombinaci, kterou u levných modelů často nenajdete: MagSafe magnet, LED displej s procenty a výklopný stojánek. K tomu má kapacitu 10000 mAh a váží jen 188 gramů, takže se snadno vejde do kapsy i kabelky. Jde o povedený poměr ceny, kapacity a výbavy.

Vention 10000mAh Magnetic Wireless Power Bank bila render

Klíčové parametry a reálná kapacita

Z výbavy najdete USB-C s Power Delivery (20 W), USB-A (22,5 W) a bezdrátové nabíjení až 15 W, nabíjet lze tři zařízení najednou a samotnou banku dobijete přes USB-C i Lightning. Důležitá je ale realita kapacity: 10000 mAh odpovídá zhruba 37 Wh, takže po započtení ztrát dobijete dnešní telefon s baterií kolem 5000 mAh přibližně 1,3× kabelem a bezdrátově často jen jednou. Berte tedy banku jako pojistku na den, ne jako zdroj na několik plných nabití.

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Praktická stránka: magnet, displej, stojánek

Powerbanka se magnetem přichytí k iPhonům řady 12 až 15 (přes kryt s MagSafe i k řadě Androidů) a díky výklopnému stojánku z ní uděláte podstavec na sledování videa. LED displej s procenty je dobře čitelný i v noci. Počítejte ale s tím, že se při bezdrátovém nabíjení znatelně zahřívá, telefon musí sedět přesně na správném místě a při sjetí se nabíjení vypne. Bezdrátově navíc nenabijete telefon ve chvíli, kdy se dobíjí samotná banka.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,4 z 5 ze 117 hodnocení a doporučuje ji 82 % zákazníků. Nejčastěji lidé chválí kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, přehledný displej, množství konektorů včetně Lightningu a hlavně poměr ceny a výbavy.

Kritika je férová a opakuje se. Vícekrát zaznívá zahřívání při MagSafe nabíjení a to, že od powerbanky s kapacitou 10 000 mAh uživatelé očekávali lepší výdrž. Za zmínku stojí i reklamovanost 4,39 %, která je vyšší, než u powerbank bývá zvykem – část uživatelů řešila kusy, kterým po čase přestalo fungovat bezdrátové nabíjení. Případnou závadu proto řešte hned v záruce.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY40

Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete telefon dobít několikrát za den, sáhněte raději po modelu s kapacitou 20000 mAh. Méně se hodí i tehdy, když chcete maximální efektivitu a chladný provoz bezdrátového nabíjení nebo garantovaných 15 W přes MagSafe – tam se vyplatí certifikovaná Qi2 powerbanka. Na občasné dobití během dne je ale tahle Vention za svou cenu těžko k zahození.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 401 Kč (oproti 669 Kč) je Vention 10000mAh výborně vybavená magnetická powerbanka do kapsy s displejem i stojánkem za cenu, kde podobná výbava není běžná. Je to praktická pojistka na den hlavně pro majitele iPhonů. Jen mějte realistická očekávání ohledně kapacity (zhruba 1,3× dobití kabelem) a počítejte s vyšší reklamovaností.

CHCI MAGNETICKOU POWERBANKU

Nabíjíte telefon radši přes MagSafe, nebo dáváte přednost rychlejšímu nabíjení kabelem?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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