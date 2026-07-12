Levná powerbanka Vention už je zase v akci. Za 279 Kč toho nabídne dost

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.7.2026 22:00
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vention 10 000mAh powerbanka 22 5 w na stole s cenou
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Tahle levná powerbanka se v akci objevuje pravidelně, a je zase tady. Vention 10000mAh s rychlonabíjením 22,5 W teď znovu spadla z 399 Kč na 279 Kč. Hledáte-li především cenově úsporné řešení, bude pro vás tenhle model skvělý. Notebook vám sice nenabije, ale celkově se už prodalo přes 10 000 kusů a uživatelé v recenzích mu udělili vysoké průměrné hodnocení.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levnou a lehkou powerbanku do kapsy na dobití telefonu přes den.
⚠️ Zvažte, pokud čekáte plnou kapacitu 10000mAh na výstupu nebo chcete nabíjet notebook.
💡 Za 279 Kč jde o jednu z nejlépe hodnocených levných powerbank s rychlonabíjením 22,5 W.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Powerbanka Vention 10000mAh nesází na velkou kapacitu ani na displej, ale na jednoduchost, malé rozměry a nízkou cenu. Právě to z ní udělalo dlouhodobý bestseller — přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,6 z 5 a doporučení od 90 % zákazníků. K tomu má nízkou reklamovanost 1,74 %, takže většině lidí slouží bez problémů jako záložní zdroj do kapsy nebo batohu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Powerbanka má kapacitu 10000mAh (37 Wh) a nabízí rychlonabíjení až 22,5 W s podporou standardů Power Delivery i Quick Charge. Je férové upřesnit, jak to funguje v praxi: kvůli převodu napětí a ztrátám se reálně využitelná kapacita pohybuje kolem 6 000 až 6 500 mAh. Běžný telefon tak dobijete zhruba 1,5x, menší telefon přibližně dvakrát. To je u této velikosti normální, jen je dobré s tím počítat.

Vention 10000mAh 22.5W render vertikalni

Konektivitu řeší port USB-C a USB-A, přičemž USB-C slouží k nabíjení powerbanky i zařízení. Díky 22,5 W výkonu dobijete telefon citelně rychleji než u obyčejných 10W powerbank. Rozměry a nízká hmotnost dělají z Ventionu skutečně kapesní powerbanku, kterou nosíte i v menší kabelce. Bonus pro cestovatele: 37 Wh je hluboko pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji bez problémů vezmete do příručního zavazadla.

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Praktická stránka: velikost, porty, reálné použití

Hlavní devízou je kompaktnost — powerbanka se vejde do kapsy i malé kabelky a na denní dobití telefonu je akorát. Přes USB-C ji dobijete i sami, takže vám stačí jeden typ kabelu na telefon i na ni. O stavu nabití informuje indikace kapacity, takže víte, kdy je čas ji doplnit. Na běžný scénář „vyrazím na den ven a chci mít jistotu, že mi nedojde telefon“ je to ideální levné řešení.

Dvě věci je dobré vědět dopředu. U nejlevnějších powerbank tohoto typu nebývá v balení kabel ani pouzdro, takže počítejte s tím, že kabel použijete vlastní. A na nabíjení notebooku kapacita ani výkon nestačí — 37 Wh a 22,5 W jsou stavěné na telefony, tablety a sluchátka, ne na velká zařízení. Pro ta se hodí spíš kapacitnější powerbanka s výkonem kolem 100 W.

CHCI POWERBANKU ZA 279 KČ

Co říkají uživatelé

Při hodnocení 4,6 z 5 (353 hodnocení) zákazníci nejčastěji chválí malé rozměry, nízkou cenu a svižné nabíjení. Opakovaně zaznívá, že jde o ideální záložní zdroj do kapsy, který splní přesně to, co se od levné powerbanky čeká. Oceňují i nabíjení přes USB-C, takže si nemusí brát druhý kabel navíc.

Kritické hlasy míří hlavně na kapacitu v praxi. Někteří uživatelé čekali z 10000mAh víc plných nabití a byli překvapení, že telefon dobijí zhruba jedenapůlkrát — jde ale o běžnou vlastnost všech powerbank této velikosti, ne o vadu. Menšina také zmiňuje, že by uvítala kabel přímo v balení. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o problémy se spolehlivostí, spíš o srovnání očekávání s realitou.

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Kdy to smysl nedává

Pokud potřebujete nabít notebook nebo vydržet víc dní bez zásuvky, sáhněte po kapacitnější powerbance s výkonem kolem 100 W a kapacitou 20000mAh a víc. Nesedne ani lidem, kteří čekají z 10000mAh dvě až tři plná nabití telefonu — reálně to bude spíš jedno až jedenapůl. A pokud chcete nabíjet víc zařízení současně na plný výkon, počítejte s tím, že se výkon mezi porty dělí. Na běžné denní dobití jednoho telefonu je to ale ideální levná volba.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Vention 10000mAh je rozumná volba pro každého, kdo chce levnou a lehkou powerbanku do kapsy jako pojistku proti vybitému telefonu. Za 279 Kč dostanete kompaktní tělo, rychlonabíjení 22,5 W a nabíjení přes USB-C a vzhledem k více než 10 000 prodaným kusům a hodnocení 4,6 z 5 jde o prověřenou koupi. Neberte ji jako zdroj na notebook ani nečekejte plných 10000mAh na výstupu, ale jako spolehlivou kapesní záložní baterku za pár stovek. Za tuhle cenu je to poctivá volba.

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Nosíte powerbanku denně v kapse, nebo sáhnete po kapacitnějším modelu jen na cesty?

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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