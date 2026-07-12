Levná powerbanka Vention už je zase v akci. Za 279 Kč toho nabídne dost Hlavní stránka Zprávičky Vention 10000mAh je kompaktní powerbanka s rychlonabíjením až 22,5 W a porty USB-C i USB-A Nyní stojí 279 Kč místo 399 Kč (sleva 120 Kč, tedy 30 %) Jde o prověřený bestseller s více než 10 000 prodanými kusy a hodnocením 4,6 z 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Tahle levná powerbanka se v akci objevuje pravidelně, a je zase tady. Vention 10000mAh s rychlonabíjením 22,5 W teď znovu spadla z 399 Kč na 279 Kč. Hledáte-li především cenově úsporné řešení, bude pro vás tenhle model skvělý. Notebook vám sice nenabije, ale celkově se už prodalo přes 10 000 kusů a uživatelé v recenzích mu udělili vysoké průměrné hodnocení. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou a lehkou powerbanku do kapsy na dobití telefonu přes den.⚠️ Zvažte, pokud čekáte plnou kapacitu 10000mAh na výstupu nebo chcete nabíjet notebook.💡 Za 279 Kč jde o jednu z nejlépe hodnocených levných powerbank s rychlonabíjením 22,5 W. Proč je tahle powerbanka zajímavá Powerbanka Vention 10000mAh nesází na velkou kapacitu ani na displej, ale na jednoduchost, malé rozměry a nízkou cenu. Právě to z ní udělalo dlouhodobý bestseller — přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,6 z 5 a doporučení od 90 % zákazníků. K tomu má nízkou reklamovanost 1,74 %, takže většině lidí slouží bez problémů jako záložní zdroj do kapsy nebo batohu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Powerbanka má kapacitu 10000mAh (37 Wh) a nabízí rychlonabíjení až 22,5 W s podporou standardů Power Delivery i Quick Charge. Je férové upřesnit, jak to funguje v praxi: kvůli převodu napětí a ztrátám se reálně využitelná kapacita pohybuje kolem 6 000 až 6 500 mAh. Běžný telefon tak dobijete zhruba 1,5x, menší telefon přibližně dvakrát. To je u této velikosti normální, jen je dobré s tím počítat. Konektivitu řeší port USB-C a USB-A, přičemž USB-C slouží k nabíjení powerbanky i zařízení. Díky 22,5 W výkonu dobijete telefon citelně rychleji než u obyčejných 10W powerbank. Rozměry a nízká hmotnost dělají z Ventionu skutečně kapesní powerbanku, kterou nosíte i v menší kabelce. Bonus pro cestovatele: 37 Wh je hluboko pod leteckým limitem 100 Wh, takže ji bez problémů vezmete do příručního zavazadla. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Praktická stránka: velikost, porty, reálné použití Hlavní devízou je kompaktnost — powerbanka se vejde do kapsy i malé kabelky a na denní dobití telefonu je akorát. Přes USB-C ji dobijete i sami, takže vám stačí jeden typ kabelu na telefon i na ni. O stavu nabití informuje indikace kapacity, takže víte, kdy je čas ji doplnit. Na běžný scénář „vyrazím na den ven a chci mít jistotu, že mi nedojde telefon“ je to ideální levné řešení. Dvě věci je dobré vědět dopředu. U nejlevnějších powerbank tohoto typu nebývá v balení kabel ani pouzdro, takže počítejte s tím, že kabel použijete vlastní. A na nabíjení notebooku kapacita ani výkon nestačí — 37 Wh a 22,5 W jsou stavěné na telefony, tablety a sluchátka, ne na velká zařízení. Pro ta se hodí spíš kapacitnější powerbanka s výkonem kolem 100 W. CHCI POWERBANKU ZA 279 KČ Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,6 z 5 (353 hodnocení) zákazníci nejčastěji chválí malé rozměry, nízkou cenu a svižné nabíjení. Opakovaně zaznívá, že jde o ideální záložní zdroj do kapsy, který splní přesně to, co se od levné powerbanky čeká. Oceňují i nabíjení přes USB-C, takže si nemusí brát druhý kabel navíc. Kritické hlasy míří hlavně na kapacitu v praxi. Někteří uživatelé čekali z 10000mAh víc plných nabití a byli překvapení, že telefon dobijí zhruba jedenapůlkrát — jde ale o běžnou vlastnost všech powerbank této velikosti, ne o vadu. Menšina také zmiňuje, že by uvítala kabel přímo v balení. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o problémy se spolehlivostí, spíš o srovnání očekávání s realitou. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete nabít notebook nebo vydržet víc dní bez zásuvky, sáhněte po kapacitnější powerbance s výkonem kolem 100 W a kapacitou 20000mAh a víc. Nesedne ani lidem, kteří čekají z 10000mAh dvě až tři plná nabití telefonu — reálně to bude spíš jedno až jedenapůl. A pokud chcete nabíjet víc zařízení současně na plný výkon, počítejte s tím, že se výkon mezi porty dělí. Na běžné denní dobití jednoho telefonu je to ale ideální levná volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Vention 10000mAh je rozumná volba pro každého, kdo chce levnou a lehkou powerbanku do kapsy jako pojistku proti vybitému telefonu. Za 279 Kč dostanete kompaktní tělo, rychlonabíjení 22,5 W a nabíjení přes USB-C a vzhledem k více než 10 000 prodaným kusům a hodnocení 4,6 z 5 jde o prověřenou koupi. Neberte ji jako zdroj na notebook ani nečekejte plných 10000mAh na výstupu, ale jako spolehlivou kapesní záložní baterku za pár stovek. Za tuhle cenu je to poctivá volba. CHCI TUTO POWERBANKU Nosíte powerbanku denně v kapse, nebo sáhnete po kapacitnějším modelu jen na cesty? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024