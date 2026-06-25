O víkendu udeří tropy. Vybrali jsme 5 větráků, na kterých teď pořádně ušetříte Hlavní stránka Články Nejprodávanější West Wind T570W teď s kódem ALZADNY20 koupíte za 2 879 Kč místo běžných 3 599 Kč Nejlevnější ventilátor z výběru pořídíte za 1 539 Kč U každého kusu najdete cenu, co na něm lidé chválí i kde to skřípe Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Předpověď na víkend slibuje tropické teploty a v rozpáleném bytě se nedá ani spát, ani pracovat. Klimatizaci doma nemá zdaleka každý, takže nejrychlejší úlevou zůstává obyčejný ventilátor – a hned několik z nich teď zlevnilo. Konkrétně ventilátory Siguro, z nichž jsme pět prošli i s uživatelskými recenzemi, abyste věděli, který se vyplatí a u kterého počítat s kompromisem. Náš tip: Siguro West Wind T570W je nejprodávanější a nejtišší Pokud nechcete dlouho vybírat, sáhněte po modelu, který si koupilo nejvíc lidí. Stojanový West Wind T570W má za sebou přes 2 000 prodaných kusů a 195 hodnocení s průměrem 4,7 hvězdy – v rámci celé pětice nejlepší vysvědčení. Hlavní devíza je tichost: stejnosměrný motor a desetistupňová regulace otáček znamenají, že na nižší rychlosti ventilátor prakticky neslyšíte, takže ho v klidu necháte běžet i v ložnici přes noc. Zvládne i naklonit hlavu kolmo ke stropu, čímž vzduch jen rozhýbe, aniž by foukal přímo na vás. CHCI VENTILÁTOR V AKCI Cenově je na tom teď dobře: s kódem ALZADNY20 ho koupíte za 2 879 Kč místo běžných 3 599 Kč a dlouhodobě takhle nízko nebýval. Jeden ústupek tu ale je – po vypnutí svítí na displeji trvale nula, a kdo má ventilátor v ložnici, toho to v noci může rušit. Pár majitelů si také stěžuje na kratší napájecí kabel. Proč zrovna teď? Meteorologové hlásí na nadcházející víkend mimořádně vysoké teploty. Od středy platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle něhož může dokonce v neděli padnout nový teplotní rekord pro Česko. Ten dosud činil 40,4 °C. „V pátek očekáváme maxima kolem 33 °C, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 °C a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40 °C,“ uvedl ČHMÚ. „V Jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požárů,“ dodal. O víkendu zkrátka ocení jakoukoliv formu ochlazení každý, zejména pak ti, kdo žijí v bytech bez klimatizace. Pokud si ventilátor objednáte z Alzy dnes, je ještě šance, že vám do soboty stihne dorazit. Siguro JetPod L100W: nejlevnější a navíc i přitopí Nejnižší cenovku má kompaktní stolní JetPod L100W – s kódem ALZADNY30 stojí 1 539 Kč místo 2 399 Kč. Na malé tělo nabízí překvapivě hodně: kromě tří rychlostí chlazení v sobě skrývá i topný element o příkonu 1 500 W, takže ho využijete celoročně a v zimě s ním přisednete k pracovnímu stolu. Výrobce uvádí dosah proudění až 8 metrů, k tomu přidává oscilaci, časovač i dálkový ovladač. Hodnotí ho zatím jen hrstka zákazníků, ale shodují se na pochvale – malý, tichý a výkonný. Počítejte ovšem s tím, že je to opravdu stolní model, ne náhrada za velký podlahový ventilátor do celé místnosti. KOUPIT JETPOD L100W Siguro Lumi P400W: největší cenový propad a světlo na čtení Tady je sleva nejvýraznější z celé pětice. Stojanový Lumi P400W spadl z 2 999 Kč na 1 559 Kč s kódem ALZADNY40, tedy o necelou polovinu. Zvláštností je integrované LED světlo se třemi stupni jasu na zadní straně hlavy, díky kterému slouží i jako lampička na čtení; k tomu má příkon pouhých 10 W, devět rychlostí, hlavu na kloubu a dlouhý třímetrový kabel. Nízká cena má ale svou daň a je férové ji přiznat. Lumi má z celé pětice nejslabší hodnocení (3,7 z 5) a jako jediný i vysokou reklamovanost 11,48 procenta – ostatní čtyři modely se drží nízko. Recenzentům nejčastěji vadí, že se hlava nakloní jen zhruba do 45 stupňů a výška se mění pracně rozebráním stojanu. Je to tedy zajímavá koupě hlavně kvůli ceně a světlu, ne kvůli bezchybnému zpracování. OBJEDNAT VENTILÁTOR Siguro AirSphere P450W: vyvážený tichý stojan, displej zhasnete Když u West Wind vadí trvale svítící displej, AirSphere P450W nabízí elegantní řešení – podsvícení panelu lze úplně vypnout. Jinak je to vyvážený stojanový ventilátor s tichým motorem, pěti rychlostmi a třemi režimy včetně nočního, který otáčky postupně snižuje, aby nerušil spánek. Výrobce slibuje dosah až 12 metrů, takže provětrá i větší pokoj, a ovládáte ho magnetickým ovladačem, který se přicvakne k základně. S kódem ALZADNY30 vyjde na 1 959 Kč místo 2 799 Kč. Hodnocení má zatím málo, ale veskrze kladné; jediné, co stojí za zmínku, je vyšší příkon 50 W oproti úspornějším sourozencům. CHCI TENTO MODEL Siguro 3D Air Luxury V750W: nejvybavenější, ale ne klimatizace Nejdražší a nejvybavenější kus výběru cílí na ty, kdo chtějí provětrat opravdu velký prostor. 3D Air Luxury V750W rozhání vzduch technologií 3D cirkulace do místností až o velikosti 100 m², v zimě navíc topí díky elementu o příkonu až 1 800 W a vizuálně připomíná spíš designový kus nábytku. S kódem ALZADNY30 stojí 3 499 Kč místo 4 999 Kč. Jedno nedorozumění je ale potřeba vyjasnit hned, protože na něj naráží řada recenzentů: přístroj neumí chladit jako klimatizace. Nastavitelná teplota 15–35 °C platí jen pro topení, a když ji stáhnete pod teplotu místnosti, ventilátor se prostě vypne. Je to tedy výkonný a chytrý větrák s topením, ne ochlazovač vzduchu – kdo čeká skutečné snížení teploty, bude zklamaný. Sluší se dodat, že má i nejvyšší reklamovanost ze čtyř spolehlivějších modelů a část majitelů zmiňuje plastový zápach po prvním spuštění. KOUPIT NA ALZE Přehledné srovnání pěti ventilátorů Siguro ModelTypCena s kódemBěžněHodnocení / počet recenzíWest Wind T570Wstojanový, extra tichý2 879 Kč (ALZADNY20)3 599 Kč4,7 / 195JetPod L100Wstolní, chladí i topí1 539 Kč (ALZADNY30)2 399 Kč5,0 / 12Lumi P400Wstojanový se světlem1 559 Kč (ALZADNY40)2 999 Kč3,7 / 7AirSphere P450Wstojanový, tichý1 959 Kč (ALZADNY30)2 799 Kč5,0 / 63D Air Luxury V750Wvelký, 3D + topení3 499 Kč (ALZADNY30)4 999 Kč4,6 / 77 Ceny i slevové kódy platí v době psaní článku a Alza je může kdykoli upravit. U všech modelů je tříletá záruka. Který z nich by se hodil zrovna k vám domů? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva Ventilátor Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024