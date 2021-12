Blíží se Vánoce a mimo naše tipy z Číny nebo tipy na Xiaomi dárky vám nyní přinášíme i trochu jiný pohled na to, co můžete koupit vašim blízkým. Tentokrát ne všechny dárky budou nutně souviset přímo s Androidem, ale zůstaneme u technologií. Článek jsme psali z vlastních zkušeností, takže víme že níže zmíněné tipy mohou udělat radost opravdu každému. Jaké jsou tedy naše tipy na nejlepší vánoční dárky do 1000 Kč?

Sluchátka

Sluchátky nikdy nic nezkazíte. Tedy pokud víte, že obdarovaný není audiofil a nemá dávno mnohem lepší sluchátka. Z těch bezdrátových můžeme doporučit Honor Choice, což jsou jedny z nejlepších TWS ve své kategorii. Pokud jde o herní, tam by bylo dobré budget trochu posunout a sáhnout po osvědčených HyperX Cloud II. Pokud si to ale nemůžete dovolit, chybu neuděláte ani s Logitech G332.

Android TV zařízení

Chcete jednoznačně zabodovat? Android TV zařízení je jedním z nejvhodnějších dárků pro jedince, o kterých víte že mají starší televizi. Ta je v lepším případě příšerně pomalá, v tom horším hloupá a nezbývá tak nic jiného, než sledovat Ordinaci v růžové zahradě. Sami jsme se o tom přesvědčili.

Xiaomi Mi TV Stick Review. Is It Any Good?

Loni jsme pořídili Chromecast s Google TV prarodičům, přihlásili jej do našeho Netflix a HBO Go účtu a ti si nyní život bez nich neumí představit. Do 1000 Kč je nejlepší volbou Xiaomi Mi TV Stick. Pokud byste měli pár stovek navíc, vyplatí se právě již zmiňovaný Chromecast s Google TV. Možností je ale logicky mnohem více.

SSD disk

Tento článek je psán čistě z vlastní zkušenosti a tak sem zařadíme i jeden z našich nejoblíbenějších dárků, který dokáže ušetřit několik tisíc korun. Pravidelně ho od nás každý rok dostane alespoň jeden člověk. Co v normálním případě udělá vaše teta, která si stěžuje na její pomalý 10 let starý laptop? Přece půjde do nejbližšího elektra a koupí si nový. To ale většinou není potřeba. Na kancelářskou práci, vyřizování e-mailů a psaní statusů na Facebooku je dostatečně výkonný i ten starý. Jenže má v sobě klasický plotýnkový disk.

Je rok 2021 a doba, kdy jste si mohli uvařit kafe a jít se psem, než se vám počítač vůbec spustí je pryč právě díky SSD diskům, které se dají nyní pořídit velmi levně. Pozitivní zkušenosti máme třeba s řadou A400 od značky Kingston, kterou jsme vecpali do několika starých notebooků (s CPU jako Intel Pentium či Intel Core i3 1. generace, tedy do více než 10 let starých strojů) a rázem se z nich staly překvapivě dobře použitelné počítače. Samotná výměna je u většiny z nich primitivní.

How to UPGRADE Your Laptop with a SSD! #AD | The Tech Chap

Stačí sundat dolní kryt, vyměnit starý disk za nový a nainstalovat Windows. Takže si sebou vezměte také bootovací USB disk (licencí se válí na Aukru mraky) a těch pár dokumentů a fotek tetě zálohujte na cloud nebo svůj externí disk. Celé je to otázka maximálně 30 minut a vašim blízkým ušetříte za necelou tisícovku spoustu nervů.

Kamera do auta

Pokud se podíváte na YouTube, můžete narazit na spoustu videí, kdy si nějaký dobrák šikovně počkal na křižovatce a následně nacouval do auta za ním. Důvody těchto činů asi není potřeba do detailů vysvětlovat. Kamera do auta zabrání nejen těmto, ale i jiným podvodům nebo nehodám, u kterých není jasné, kdo že to vlastně udělal chybu. Můžeme doporučit vůbec nejoblíbenější kousek v ČR, 70Mai 1S, ale chybu neuděláte třeba ani s kamerou LAMAX C6.

Hra na konzoli/PC

Pokud jste si nedokázali vybrat z našich výše uvedených tipů, máme opravdovou tutovku. Tedy, alespoň v případě že dotyčný vlastní herní počítač nebo konzoli. Vkus má ale každý jiný a vypisovat všechny dobré hry by bylo zbytečné. Proto zmíníme pár tipů pro každou konzoli, vybrat už musíte vy. Můžeme jednoznačně doporučit tituly jako Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition (která v sobě zahrnuje i remasterovaný první díl), Ratchet and Clank: Rift Apart nebo Ghost of Tsushima: Directors Cut.

Recenze Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Nový ostrov je stejně lákavý jako ten původní

Pokud má obdarovaný rád sport, co takhle FIFA 22 či NHL 22? S tím neuděláte chybu nikdy, jen si dejte pozor, zda kupujete verzi pro novou či starou generaci konzolí. Naopak bychom se obloukem vyhnuli novému Battlefieldu 2042, který se (nejen) dle našeho názoru opravdu nepovedl. To už raději nové Call of Duty: Vanguard. Z příběhových akčních stříleček musíme vybrat hru Mafia: Definitive Edition, která je podle nás jedním z nejlepších remaků všech dob a stojí mnohem méně než 1000 Kč.

Recenze Mafia: Definitivní edice. Remake české klasiky rozdělí fanoušky na dva nesmiřitelné tábory

Nezmínit nelze ani jedny z našich nejoblíbenějších her – Red Dead Redemption 2 a The Witcher 3: Wild Hunt. Pokud by někdo snad Zaklínače nehrál, kupte mu ho, řekněte mu že na začátku příštího roku vyjde next-gen update (i na PC) a dejte mu za nás výchovný pohlavek!

Jaké dárky plánujete koupit svým blízkým?