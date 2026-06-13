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Sháníte levný projektor? Tenhle je v akci za 3,5 tisíce, má Android a podporuje Netflix

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.6.2026 16:00
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VANKYO Leisure 570B s platnem v pozadi

Kino si můžete doma zařídit i bez větších výdajů. Projektor VANKYO Leisure 570B teď s kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo 4 990 Kč, což představuje nejnižší cenu od listopadu. Pracuje s rozlišením FullHD, běží na Androidu a podporuje aplikaci Netflixu. Celkově nabízí fantastický poměr mezi cenou a výkonem.

CHCI PROJEKTOR V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete levné domácí kino na večerní sledování v zatemněné místnosti a oceníte plátno přímo v balení.
⚠️ Zvažte, že přes den je obraz kvůli nízké svítivosti slabý a ventilátor je při tichu slyšet.
💡 Za 3 493 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi levnými projektory.

Proč je zajímavý a co nabízí

Tenhle projektor VANKYO nabízí nativní rozlišení 1080p a obraz až do 200″, k tomu automatické ostření a korekci obrazu, které uživatelé chválí asi nejvíc. Běží na Androidu s předinstalovaným Netflixem, YouTube a Prime Video, má duální 5W reproduktory, Wi-Fi 5 se zrcadlením i dvojici USB, HDMI a AV. Díky hmotnosti 1,33 kg a závitu na stativ se snadno přenáší a v balení je i 100″ plátno. Počítejte ale s tím, že svítivost 220 ANSI lm chce zatemněnou místnost, ventilátor je v tichých scénách slyšet a navzdory popisu projektor reálně nezvládá HDR.

KOUPIT ZA 3 493 KČ

Co říkají uživatelé

Na Alze má projektor skvělé hodnocení 4,7 z 5 z 98 hodnocení a doporučuje ho 95 % zákazníků, reklamovanost je nízká. Nejčastěji lidé chválí kvalitní obraz i na holé zdi, bezchybné automatické zaostření a srovnání obrazu, překvapivě dobré reproduktory a plátno v balení – to vše za nízkou cenu.

VANKYO Leisure 570B render

Kritika je v rámci cenovky a je fér ji uvést. Opakuje se slabá použitelnost přes den kvůli nízké svítivosti, slyšitelný ventilátor a u Bluetooth zvuku mírné zpoždění oproti obrazu (řešením je kabel či HDMI). Část uživatelů také naráží na to, že kromě Netflixu a YouTube nelze snadno přidat další aplikace, a u tmavých filmů jsou horší odstíny černé.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY30

Verdikt: kdy se vyplatí a kdy ne

Za 3 493 Kč (oproti 4 990 Kč) je VANKYO Leisure 570B vynikající levné domácí kino na večerní sledování v zatemněné místnosti a navíc s plátnem v balení. Pokud ale chcete promítat za denního světla, sledovat s pravým HDR nebo mít dokonalou černou a širokou nabídku aplikací, raději připlaťte za vyšší třídu. Pro běžné filmy a seriály po setmění je tahle cena těžko překonatelná.

CHCI DOMÁCÍ KINO LEVNĚ

Promítali byste hlavně po setmění, nebo potřebujete projektor i na denní sledování?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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