Sháníte levný projektor? Tenhle je v akci za 3,5 tisíce, má Android a podporuje Netflix Hlavní stránka Zprávičky VANKYO Leisure 570B je kompaktní Full HD projektor s nativním 1080p, Androidem a plátnem v balení S kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo 4 990 Kč – takto levný byl naposledy v listopadu Boduje obrazem, automatickým ostřením a 5W reproduktory, slabinou je nízká svítivost ve dne Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Kino si můžete doma zařídit i bez větších výdajů. Projektor VANKYO Leisure 570B teď s kódem ALZADNY30 stojí 3 493 Kč místo 4 990 Kč, což představuje nejnižší cenu od listopadu. Pracuje s rozlišením FullHD, běží na Androidu a podporuje aplikaci Netflixu. Celkově nabízí fantastický poměr mezi cenou a výkonem. CHCI PROJEKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levné domácí kino na večerní sledování v zatemněné místnosti a oceníte plátno přímo v balení.⚠️ Zvažte, že přes den je obraz kvůli nízké svítivosti slabý a ventilátor je při tichu slyšet.💡 Za 3 493 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon mezi levnými projektory. Proč je zajímavý a co nabízí Tenhle projektor VANKYO nabízí nativní rozlišení 1080p a obraz až do 200″, k tomu automatické ostření a korekci obrazu, které uživatelé chválí asi nejvíc. Běží na Androidu s předinstalovaným Netflixem, YouTube a Prime Video, má duální 5W reproduktory, Wi-Fi 5 se zrcadlením i dvojici USB, HDMI a AV. Díky hmotnosti 1,33 kg a závitu na stativ se snadno přenáší a v balení je i 100″ plátno. Počítejte ale s tím, že svítivost 220 ANSI lm chce zatemněnou místnost, ventilátor je v tichých scénách slyšet a navzdory popisu projektor reálně nezvládá HDR. KOUPIT ZA 3 493 KČ Co říkají uživatelé Na Alze má projektor skvělé hodnocení 4,7 z 5 z 98 hodnocení a doporučuje ho 95 % zákazníků, reklamovanost je nízká. Nejčastěji lidé chválí kvalitní obraz i na holé zdi, bezchybné automatické zaostření a srovnání obrazu, překvapivě dobré reproduktory a plátno v balení – to vše za nízkou cenu. Kritika je v rámci cenovky a je fér ji uvést. Opakuje se slabá použitelnost přes den kvůli nízké svítivosti, slyšitelný ventilátor a u Bluetooth zvuku mírné zpoždění oproti obrazu (řešením je kabel či HDMI). Část uživatelů také naráží na to, že kromě Netflixu a YouTube nelze snadno přidat další aplikace, a u tmavých filmů jsou horší odstíny černé. VYUŽÍT KÓD ALZADNY30 Verdikt: kdy se vyplatí a kdy ne Za 3 493 Kč (oproti 4 990 Kč) je VANKYO Leisure 570B vynikající levné domácí kino na večerní sledování v zatemněné místnosti a navíc s plátnem v balení. Pokud ale chcete promítat za denního světla, sledovat s pravým HDR nebo mít dokonalou černou a širokou nabídku aplikací, raději připlaťte za vyšší třídu. Pro běžné filmy a seriály po setmění je tahle cena těžko překonatelná. CHCI DOMÁCÍ KINO LEVNĚ Promítali byste hlavně po setmění, nebo potřebujete projektor i na denní sledování? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce projektor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024