Google se krotí ve sběru dat. Co všechno bude odteď jinak?

Americký technologický gigant Google je často terčem kritiky za sběr uživatelských dat. Dělá to velmi efektivně a vzhledem ke svému byznys modelu těžko přestane, ale do budoucna se v tom bude přece jen trochu krotit. Přímo šéf společnosti Sundar Pichai zveřejnil na blogu 24. června nový příspěvek, který popisuje zaváděné novinky. Mnozí z vás je již možná zaznamenali i skrze notifikace či e-mailové zprávy. Nová nastavení se týkají především nastavení délek období, během kterých jsou data uživatelů uchovávána. A to u historie polohy, sledování na YouTube nebo ve vyhledávání. Nově upravené automatické mazání uživatelských dat ovlivní s okamžitou platností nové Google uživatele. I ti stávající ale budou mít pochopitelně možnost je přepnout.

Jak bude nově fungovat automatické mazání uživatelských dat u Google?

U historie polohy, která je v základním nastavení vypnutá a uživatel ji musí sám povolit, bude po jejím zapnutí nastaveno automatické mazání po 18 měsících. Doteď to žádný limit nemělo. Že je to i tak strašně dlouhá doba? Souhlasíme. Nicméně je dobré vědět, že naše data neleží v Google databázi věčně. Respektive u těch uživatelů, kteří si založí Google účet po těchto změnách. Ostatní to musejí přepnout manuálně, což platí i o následujících věcech. Pro nové majitele Google účtu platí stejné automatické mazání uživatelských dat i u aktivit při vyhledávání na webu či v aplikaci, procházení webů nebo i hlasové záznamy. V případě YouTube je strop nově nastaven na 36 měsíců. Google delší období odůvodňuje tím, že se do něj vejdou například doporučená videa k autorům, jejichž obsah jsme neviděli třeba i dva roky. Může jít třeba o muzikanty, kteří dlouhou dobu nevydali album.