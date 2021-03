Pár hodin před uvedením unikla evropská cena OnePlus hodinek

Dělí nás už jen pár hodin od okamžiku, kdy populární čínská společnost OnePlus představí nejen devátou řadu svých vlajkových telefonů, ale i vůbec první chytré hodinky. Kromě mobilů a sluchátek se tak s touto značkou na trhu brzy objeví také nový produkt. K poměrně ostře sledovanému kousku nositelné elektroniky už proběhlo několik spekulací a úniků. Jedna zásadní otázka však zůstávala nezodpovězena – jaká bude cena OnePlus Watch?

OnePlus Watch will start at around €150 for the European/EU Market.

Official Renders of Black & Silver versions below.

Do NOT Convert to your own currencies and assume the price! It will be different. #OnePlus9Series#OnePlusWatchpic.twitter.com/j8e1Hi9rno

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 22, 2021