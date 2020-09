Umidigi A7S telefon s bezdotykovým teploměrem

Firma Umidigi představila dostupný telefon se schopností bezkontaktně změřit teplotu infračerveným teploměrem. Umidigi A7S je tak ideálním produktem pro rok 2020, kdy světem zmítá pandemie koronaviru. Co dalšího Umidigi A7S nabídne?

Čerstvě představený Umidigi A7S pohání čtyřjádrový MediaTek MT6737 (4x A53 na 1.25 GHz). Operační paměť má hodnotu 2GB a interní úložiště nabídne 32GB. Prostor lze navíc rozšířit o paměťovou kartu microSD a ve stejném slotu najdeme i místo pro dvě SIM karty. Umidigi A7S bude podporovat všechny standardní globální LTE pásma, takže ani s použitím v Evropě nebude problém. Další běžné bezdrátové technologie Bluetooth 4.0 and Wi-Fi b/g/n jsou na palubě také. Podpora NFC bohužel chybí. Umidigi A7S disponuje displejem o úhlopříčce 6,53“ LCD o rozlišení 720p+. Telefon je vybaven velkou baterií o kapacitě 4150 mAh a konektorem USB-C. Na těle najdeme i klasický 3,5mm audio jack.

Umidigi A7S běží na operačním systému Android 10 Go. Platforma Android Go je Googlem speciálně upravený systém, tak aby běžel svižně i na méně výkonných telefonech. Zároveň za updaty systému odpovídá Google stejně jako u Androidu One. Telefony značky Umidigi si můžete běžně koupit i v českých obchodech, takže pokud zatoužíte vlastnit telefon s touto vychytávkou, tak to brzy nebude problém. Cena v dolarech je 100 USD. U nás můžeme tedy počítat s cenou kolem 3000Kč podobně jako u sesterského modelu Umidigi A7.

Zdroj: UMIDIGI