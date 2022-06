Úkoly Google zavádí funkci pro uživatele ze staré školy

Moderní online či mobilní kancelářské nástroje jsou oblíbené hlavně díky pohodlnosti při sdílení, upravování či zálohování. Současně ale samozřejmě existují situace, kdy je potřeba do jejich používání vnést “old school” prvek. Příkladem budiž touha jednou za čas něco fyzicky vytisknout, abyste to někomu mohli předat z ruky do ruky, nebo to mít ve větším formátu na očích. To se týká například i seznamu úkolů nebo připomínek. Tedy náplně Google služby Úkoly, která aktuálně právě možnost tisku zavádí.

Tisk Úkolů je nově možné spustit na desktopu v Kalendáři, Dokumentech, Gmailu nebo na Disku. Slouží k tomu nové tlačítko umístěné v menu ukrytém pod třemi tečkami. Zavádění funkce bylo odstartováno 23. června a může trvat až patnáct dní. Je dostupná pro uživatele kancelářského balíku Google Workspace i staršího G Suite a také běžné majitele Google účtu. Služba i aplikace Úkoly v poslední době neměly moc pozornosti vývojářů, takže je otázkou, co dalšího s nimi Google plánuje.

Používáte Úkoly Google? K jakým účelům?

Zdroj: apolice