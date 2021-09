Úkoly Google mají novou ikonu. Líbí se vám?

Už je to poměrně dlouho, co Google aktualizoval loga pro aplikace Workspace, ovšem z nějakého důvodu vynechal Úkoly Google. To se nyní mění a i ty dostávají novou ikonku. Stejně jako třeba Kalendář, Disk nebo Gmail je ikonka nyní ještě minimalističtější a osobně se nám více líbí to staré. Ale nakonec si asi všichni zvykneme.

Úkoly Google mají novou ikonu

V podstatě se jedná o kroužek, ve kterém se nachází symbol zaškrtnutí. Celé logo má tradičně modrou barvu a samotný Google uvedl, že nové logo uvidíme nejen na mobilních zařízeních, ale také ve webovém rozhraní Gmail. Stejně jako ostatní Gogole aplikace se dá čekat, že Úkoly Google dostanou aktualizovaný design Material You, který přináší podporu dynamických barev (zatím pouze na Pixelu) a také nová zaoblená tlačítka. Tato aktualizace by měla být k dispozici již 23. září.

Jak se vám nová ikona líbí?

Zdroj: 9to5google