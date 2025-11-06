Tahle 48000mAh powerbanka teď zlevnila o tisícovku! Má velmi rychlé nabíjení a pět portů Hlavní stránka Zprávičky UGREEN 48000mAh 300W powerbanka zlevnila z 3 999 Kč na 2 993 Kč LiFePO4 články vydrží 3000 cyklů – bezpečnější než běžné lithiové baterie Ale váží 1637g – není to na každodenní nošení v batohu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu powerbanky UGREEN 48000mAh 300W z původních 3 999 Kč na 2 993 Kč. Za necelé tři tisíce dostanete velkokapacitní powerbanku s 48000 mAh, 140W obousměrným nabíjením a 5 porty (3× USB-C, 2× USB-A). Hlavní výhoda? LiFePO4 články, které jsou bezpečnější než běžné lithiové baterie a vydrží až 3000 nabíjecích cyklů. Ale pozor – váží 1637 gramů, takže to není powerbanka na každodenní nošení. Je to spíš záložní zdroj energie na delší výlety, kempy nebo jako záloha při výpadku proudu. LiFePO4 články Největší přednost UGREEN powerbanky jsou LiFePO4 články (lithium-železo-fosfát). Na rozdíl od běžných lithiových baterií mají výrazně nižší riziko přehřátí, přepětí nebo vzplanutí. A hlavně – vydrží až 3000 nabíjecích cyklů při zachování 80 % původní kapacity. Co to znamená v praxi? Pokud powerbanku nabijete jednou týdně, vydrží vám přes 57 let. Pokud ji nabijete každý den, vydrží 8+ let. CHCI POWERBANKU V AKCI 48000 mAh: Kolikrát nabije co Kapacita 48000 mAh zní impozantně, ale kolik to je v praxi? Podle specifikací: iPhone 15 Pro – 10,8× nabití MacBook Air M2 – 1,1× nabití Zákazník z Rokycan upozorňuje: „Powerbank je moc dobrý pro smartphony, sluchátka, smarthodinky, ale není pro notebooky. Na notebook kapacita nestačí.“ To potvrzuje spec – jedno nabití MacBooku Air M2 vyčerpá téměř celou kapacitu. Pro telefony a menší zařízení je to ale skvělé. Rychlé nabíjení: 140W za 1,5 hodiny UGREEN powerbanka má 140W obousměrné nabíjení PD 3.1. To znamená, že se plně nabije za 1,5 hodiny (se 140W adaptérem). To je rychlé – většina velkých powerbank se nabíjí 4-6 hodin. CHCI POWERBANKU V AKCI Ale pozor – zákazník z Veľké Lomnice zaznamenal zvláštní chování: „První nabíjení bylo zvláštné. Z 20% na 99% bylo za 15 minut. Ale poslední procento trvalo víc než hodinu.“ To zní jako problém s kalibracı baterie při prvním nabití, ale nedá se říct, jestli je to běžné. Celkový výkon 300 W znamená, že můžete nabíjet až 5 zařízení najednou – notebook (140W), telefon (65W), sluchátka, hodinky atd. V balení je 240W USB-C kabel. Co ještě nabízí LED svítilnu se třemi režimy (vysoký jas, nízký jas, SOS) – užitečné na kempech nebo při výpadku proudu. Displej ukazuje aktuální kapacitu, vstupní a výstupní výkon. Víceúrovňová ochrana proti přepětí, přehřátí, zkratu, přebití a nadproudu přijde také vhod. Hlavní mínus: Váha 1637 gramů UGREEN powerbanka váží 1637 gramů a má rozměry 145 × 106 × 77 mm. Zákazník z Rokycan píše: „Je moc dobrý pro dálné cesty, ale ne pro použití každý den kvůli své hmotnosti a velikosti.“ Pro srovnání: běžné powerbanky 20000 mAh váží kolem 400-500 gramů. UGREEN je víc než třikrát těžší. Není to problém, pokud ji necháte v autě, na chatě nebo použijete jako záložní zdroj doma. Ale do batohu na každodenní dojíždění to není ideální. Pro koho to má smysl UGREEN 48000mAh 300W za 2 993 Kč dává smysl, pokud: Jedete na delší výlet nebo kemp – 10× nabití telefonu vydrží týden Chcete záložní zdroj při výpadku proudu – váha nevadí, když stojí doma Potřebujete bezpečnější powerbanku – LiFePO4 je top volba Nabíjíte víc zařízení najednou – 5 portů stačí pro celou rodinu Chcete dlouhou životnost – 3000 cyklů = 8+ let při denním nabíjení Naopak nedává smysl, pokud: Chcete powerbanku do batohu na každý den Nabíjíte hlavně notebook Potřebujete něco kompaktního Závěr: Záložní zdroj na delší výlety UGREEN 48000mAh 300W za 2 993 Kč je solidní deal pro ty, kdo potřebují velkou kapacitu a bezpečné LiFePO4 články. 3000 nabíjecích cyklů znamená, že powerbanka vydrží roky, 140W rychlonabíjení je pohodlné a 5 portů stačí pro celou rodinu. CHCI POWERBANKU V AKCI Ale není to univerzální řešení. Váha 1637 gramů dělá z powerbanky spíš záložní zdroj na delší výlety, kempy nebo jako zálohu při výpadku proudu – ne na každodenní nošení v batohu. A pro notebooky to není ideální, kapacita stačí jen na jedno plné nabití. Hodnocení 4,8/5 hvězdiček na Alze potvrzuje, že jde o kvalitní produkt. Powerbanka je dostupná skladem na Alze. Co říkáte na tuto slevu?
O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 