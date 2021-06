Úchvatný koncept Galaxy S22 Ultra. Co nás nejvíc zaujalo?

Na internetu se objevil úchvatný koncept Galaxy S22 Ultra. Tvůrci se snažili vytvořit podobu telefonu podle dosud uniklých informací o další generaci vlajkové lodě od Samsungu. Jedná se o opravdu zdařilou práci, která jistě potěší nejen všechny fanoušky značky Samsung. Co vás na zobrazené podobě Samsungu Galaxy S22 Ultra nejvíc zaujalo?

Uvedení skutečného Samsungu Galaxy S22 je ještě nejspíš vzdáleno zhruba osm měsíců. Nový koncept Galaxy S22 Ultra nám ale přesto poskytuje dobrou představu, jak by mohla budoucí vlajková loď vypadat. Autoři se totiž snažili zakomponovat dosud známé detaily o budoucím telefonu. Na přední straně telefonu tam můžeme vidět displej s téměř neviditelnými rámečky a průstřelem přední kamery. Autoři také předpovídají u Galaxy S22 Ultra kompatibilitu s perem S Pen, ale na telefonu nemá být pro pero dedikovaný slot.

Samsung prý údajně pracuje s Olympusem na fotoaparátu pro Galaxy S22 Ultra. Na zadní straně můžeme vidět, jak by mohl vypadat výsledek takové spolupráce. Obří 200MPx senzor Olympus by zaručeně nikdo nepřehlédnul. Na obrázcích také můžeme vidět aktivní chlazení čipu řady Exynos 2200 pomocí malého větráku. Jak už to bývá, tak realita bude nakonec nejspíš poněkud střízlivější než představy na těchto renderech.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : Introduction

Jak vás zaujal koncept Galaxy S22 Ultra?

Zdroj: sammobile