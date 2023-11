Reklamy jsou nedílnou součástí každého našeho dne, aniž bychom to vyžadovali. Dosud byly běžné na sociálních sítí nebo v mobilních hrách ale Ubisoft tomu z „technických důvodů“ učinil přítrž. Během herní seance se hráčům při otevření mapy začaly zobrazovat reklamy na Black Friday. A to opravdu nechcete.

Na Redditu se díky této chybě strhla ostrá kritika vůči vývojářům. Jeden z uživatelů na starém Redditu zveřejnil video, kde mu při hraní vyskočila reklama -20 % na Assassin’s Creed Mirage, příspěvek se okamžitě stál virálním a proběhla pod ním vášnivá diskuze.

A Redditor got a full size pop-up AD for Assassins Creed Mirage during a play session of Assassins Creed Odyssey on console.

Ubisoft told The Verge that it was an unspecified "technical error".

Oh sure a "technical error"!https://t.co/pAB1DVglD2#ICG pic.twitter.com/v2yXkmtcL0

