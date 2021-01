Twitter spouští Birdwatch, program který má bojovat s dezinformacemi

Twitter v posledních letech vyzkoušel celou řadu systému ke kontrole pravdivosti tweetů. Povětšinou se ale vztahovaly pouze k účtům, které sledují miliony lidí nebo k populárním a většinou i rozporuplným tématům. Nyní chce Twitter přidat kontext a štítky ke tweetům. Zamýšlí tak udělat pomocí systému s názvem Birdwatch. Twitter spouští Birdwatch jako systém rychlého ověření dat, který je plně založený na komunitě sociální sítě.

Uživatelé budou moci rychle reagovat, když se začnou šířit dezinformace. Ke twettům budou moci přidat kontext, kterému všeobecně lidé více důvěřují. V současné době bude tento kontext k dispozici na vyhrazené stránce Birdwatch, ale konečným cílem je zpřístupnit tyto poznámky přímo na Twitteru.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021