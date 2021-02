Aplikace Twitter začíná zavádět hlasové soukromé zprávy

Twitter bude další sociální síti či komunikačním nástrojem, který zavádí hlasové zprávy v soukromých konverzacích. Podobně jako na Messengeru či ve WhatsAppu tak uživatelé nutně nemusí předávat své myšlenky jen v běžné textové podobě. Funkce je momentálně dostupná jen v mobilní aplikaci, nicméně má časem zamířit i do počítačových prohlížečů. Twitter teď novinku testuje na území Indie, Brazílie a Japonska.

🎤test,🎤test: Starting today, you'll be able to record and send voice messages in DMs 😉 Here’s how👇

PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof

— Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021