Obří čistka na Twitteru. Ze sítě zmizí až 1,5 miliardy účtů

Dění na sociální síti Twitter i v jejím manažerském pozadí stále zažívá turbulentní období. Od převzetí společnosti miliardářem Elonem Muskem se udála řada kontroverzních věcí, o kterých je dokonce komplikované i informovat, protože se často mění či úplně ruší z hodiny na hodinu. Před pár hodinami nový šéf Twitteru oznámil další velmi radikální krok, který ale vlastně není tak neočekávaný. Na sociální síti proběhne čistka, jejímž výsledkem bude smazání obrovského množství účtů.

“Twitter brzy začne uvolňovat prostor o asi 1,5 miliardy účtů… Jde zjevně o účty, které se nepřihlásily či nepublikovaly celá léta,” napsal Elon Musk. Následně ujistil, že tento proces mazání bude opatrný, postupný a nikdo skutečně aktivní o účet omylem nepřijde. Tyto kroky jsou v souladu s dosavadnímu postoji Muska k sociální síti Twitter.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022