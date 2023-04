Neplatíš? Nemáš fajfku! Twitter ruší lidem dřívější ověření

Sociální síť Twitter začala striktně vymáhat nově nastavená pravidla, která se týkají označení profilu takzvanou fajfkou. Prvek, který dříve sloužil jako jasný důkaz o ověření identity daného osobního či firemního účtu, se již zařadil mezi placené funkce předplatného Twitter Blue, takže je dostupný pro kohokoli a částečně pozbývá svého původního významu. Současně s tím začala síť odebírat značku “ověření” uživatelům, kteří ji sice měli dříve, ale nyní za ni nehodlají platit.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023