Aplikace Twitch pro Android konečně dostává klíčovou funkci, která byla až dosud výsadou pouze webové verze této oblíbené streamovací platformy. Kdy se updatu dočkáme, o co se jedná a s jakými nepříjemnostmi bychom se mohli setkat? Pokračujte ve čtení.

Dnešní doba je dobou sociálních sítí a setkávání se především v online prostoru. Takové meetingy zprostředkovává také Twitch. Už nějakou dobu mohou uživatelé webové verze služby sledovat stream společně a u toho konverzovat, jako by byli vedle sebe.

Tato funkce se nazývá Watch Parties (volně přeloženo jako Koukací párty). Abyste však mohli zmiňovanou vychytávku využívat, musíte splnit dvě podmínky, které se pravděpodobně ne každému budou líbit.

První podmínkou je aktivní předplatné služby Amazon Prime nebo Prime video, to by se ještě dalo zkousnout. Prime video je totiž nyní za pouhých 79Kč za měsíc. Nicméně pak je tady druhá podmínka a ta je už více omezující. Watch Parties je totiž možné použít pouze pro obsah, který se nachází na Amazon Prime nebo Prime Video.

Watch Parties are now rolling out on an Android or iOS device near you.

To learn more about Watch Parties, including how to host your own, check out the help article at https://t.co/YvqLMCD5c6. pic.twitter.com/5aQC9It02G

— Twitch (@Twitch) June 30, 2021