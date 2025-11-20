Hardwarová kryptopeněženka za pakatel! Trezor Model One teď v Česku nestojí ani 500 korun Hlavní stránka Zprávičky Trezor Model One spadl na 479 Kč – sleva 61 % z původní ceny 1 249 korun Jde o model z roku 2014 bez Secure Element chipu, s plastem a micro USB Pro začátečníky s portfoliem do 50 000 Kč je to ale dobrá volba Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Hardwarová kryptopeněženka Trezor Model One má na Alza.cz historicky nejnižší cenu – 479 korun. Jde o 61% slevu oproti běžné ceně, což vypadá lákavě. Jenže než vyrazíte k objednávce, měli byste vědět, že kupujete sedm let starý model s plastovým provedením a bez moderních bezpečnostních prvků. Pro začátečníky s malým portfoliem to může stačit, ale pokud máte v kryptu víc peněz, raději investujte do novějšího Safe 3. Česká legenda Kde to skřípe Pro koho to dává smysl Česká legenda Trezor Model One vytvořila v roce 2014 česká firma SatoshiLabs z Prahy a šlo o první hardwarovou kryptopeněženku na světě. Princip je jednoduchý – vaše soukromé klíče zůstávají offline v malém zařízení, které připojíte k počítači přes USB. Transakce potvrzujete fyzickými tlačítky přímo na Trezoru, takže ani kdyby měl hacker kontrolu nad vaším počítačem, nedostane se k vašim penězům. Za 479 Kč dostanete plastovou peněženku s malým černobílým displejem, micro USB kabelem a dvě kartičky pro zapsání záložní fráze. Nastavení zabere asi deset minut – stáhnete aplikaci Trezor Suite, vytvoříte PIN a zapíšete si 24 slov na papír. Model One údajně podporuje přes 600 kryptoměn, ale ve skutečnosti jde hlavně o Ethereum tokeny. Z velkých blockchainů funguje jen Bitcoin a Ethereum, moderní krypta jako Solana nebo Cardano nepodporuje. Kde to skřípe Největší problém je absence Secure Element chipu, který mají všechny modernější peněženky. V roce 2020 se ukázalo, že pokud má hacker Model One fyzicky v ruce a laboratorní vybavení za desetitisíce dolarů, dokáže z něj extrahovat soukromý klíč. Řešení existuje – pokud nastavíte passphrase (25. slovo k záložní frázi), kterou znáte jen vy, je peněženka prakticky neprolomitelná. Problém je, že passphrase musíte nastavit ručně a hodně začátečníků o ní ani neví. KOUPIT TREZOR V AKCI Plastové provedení vypadá levně a působí křehce, displej má malá písmena, která nejdou dobře číst, a micro USB v roce 2025 působí archaicky. Pro koho to dává smysl Model One dává smysl hlavně pro lidi, kteří začínají s kryptem a mají portfolio do 50 tisíc korun. Je to nejlevnější způsob, jak dostat krypto z burzy do bezpečí. Pokud holdujete jen Bitcoin nebo Ethereum a nechcete utrácet tisíce za modernější zařízení, za 479 Kč to má smysl. KOUPIT TREZOR V AKCI Pokud ale máte v kryptu víc než 100 tisíc korun, holdujete Solanu nebo Cardano, nebo prostě chcete moderní zařízení, investujte radši do Trezor Safe 3, který je mimochodem také ve skvělé akci na Alze. Má Secure Element chip, USB-C, větší barevný displej a lepší bezpečnost. Rozdíl v ceně není tak velký, aby se vyplatilo šetřit na něčem, co chrání vaše peníze. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday Kryptoměny slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024