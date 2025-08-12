TOPlist

Alza zlevnila skvělou kameru TP-Link! Má 2K rozlišení, barevné noční vidění a funguje na baterii

  • Původní cena 1 999 Kč, teď na Alze za rekordně nízkých 1 399 Kč
  • Bezdrátová IP kamera s barevným nočním viděním a detekcí osob
  • Vhodná pro venkovní i vnitřní použití, funguje na baterii a má obousměrný zvuk

Jakub Kárník
Jakub Kárník
12.8.2025 20:00
tp-link tapo tc82

Pokud jste přemýšleli o koupi bezpečnostní kamery, teď je na to ideální chvíle. TP-Link Tapo TC82 battery 2K se aktuálně prodává na Alze za nejnižší cenu na českém internetu – 1 399 Kč, což je o 600 Kč méně než běžně. Za tyto peníze dostanete kompaktní IP kameru, kterou můžete umístit ven i dovnitř a sledovat obraz odkudkoliv přes aplikaci výrobce.

Kamera, která vidí i v noci

Tapo TC82 zvládá natáčet v rozlišení 2K (2304 × 1296 px) a má barevné noční vidění s dosahem až 9,1 metru. Díky zornému úhlu 111° pokryje slušnou část prostoru a pomocí PIR senzoru rozpozná pohyb i konkrétní postavy. Pokud zaznamená vetřelce, spustí zvukový alarm a pošle upozornění do mobilu.

TP Link TC82

Bez kabelů a s možností mluvit

Napájení zajišťuje baterie, takže kameru můžete instalovat bez tahání kabelů. Přes vestavěný mikrofon a reproduktor zvládá obousměrnou komunikaci – můžete tak mluvit s kurýrem u dveří nebo třeba napomenout nezvaného hosta. Data se ukládají buď na microSD kartu (až 512 GB), nebo do cloudového úložiště.

Ovládání hlasem i z mobilu

Kameru lze ovládat z aplikace pro Android i iOS, a navíc podporuje Google Asistenta a Amazon Alexa pro hlasové povely. Díky šifrovanému přenosu dat jsou vaše záznamy v bezpečí.

Tip: Sleva na Alze nemusí vydržet dlouho. Pokud hledáte snadno instalovatelnou venkovní kameru s dobrým obrazem a chytrými funkcemi, TP-Link Tapo TC82 je teď výhodná volba.

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
