Alza zlevnila oblíbený senzor teploty a vlhkosti TP-Link na nejnižší cenu v Česku. Proč ho (ne)chtít?

TP-Link Tapo T315 je nyní na Alze k dispozici za 623 Kč s kódem ALZADNY20 Chytrý senzor teploty a vlhkosti disponuje 7cm e-ink displejem a švýcarským snímačem Pro využití chytrých funkcí je nutné dokoupit Tapo Hub za cenu od 599 Kč Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 14:00 Pokud hledáte způsob, jak sledovat teplotu a vlhkost v domácnosti, sklepě nebo třeba vinotéce, TP-Link má pro vás zajímavé řešení. Senzor Tapo T315 kombinuje přehledný displej s elektronickým inkoustem a přesné měření v kompaktním těle. Na Alze ho nyní seženete za 623 Kč s kódem ALZADNY20, což představuje nejlepší nabídku v Česku. Přehledný e-ink displej bez odlesků Švýcarský snímač s vysokou přesností Chytré funkce vyžadují hub Praktické umístění kamkoli Co říkají uživatelé v recenzích Vyplatí se to? Přehledný e-ink displej bez odlesků Hlavní předností Tapo T315 je 7cm displej s elektronickým inkoustem, který zůstává čitelný za jakýchkoli světelných podmínek včetně přímého slunce. Velká tučná čísla přečtete i z několika metrů a díky technologii e-ink baterie vydrží až dva roky provozu. Displej zobrazuje aktuální teplotu, vlhkost, stav baterie a sílu signálu. Bočním tlačítkem můžete přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita nebo prohodit pozici zobrazení teploty a vlhkosti. Drobným omezením je rozsah displeje 0 až 50 °C – záporné hodnoty se zobrazují pouze v aplikaci. Švýcarský snímač s vysokou přesností Uvnitř senzoru pracuje švýcarský snímač s přesností měření ±0,3 °C a ±3 % relativní vlhkosti. Data se aktualizují každé dvě sekundy, takže máte vždy aktuální přehled. Rozsah měření pokrývá teploty od -20 do 60 °C a vlhkost od 0 do 99 %. Chytré funkce vyžadují hub Bez dalšího příslušenství funguje Tapo T315 jako obyčejný teploměr s displejem. Pro vzdálené sledování, upozornění a automatizace potřebujete dokoupit Tapo Hub – základní model H100 stojí 599 Kč, pokročilejší H200 pak 899 Kč. Teprve s hubem získáte přístup k aplikaci Tapo, kde můžete nastavit upozornění při překročení zadaného rozsahu teploty nebo vlhkosti. Hub zároveň odemyká podporu standardu Matter a kompatibilitu s platformami Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings. Můžete tak například automaticky zapínat zvlhčovač, když vlhkost klesne pod nastavenou hranici, nebo spouštět ventilátor při vysoké teplotě. Aplikace Tapo nabízí bezplatné ukládání naměřených dat po dobu dvou let a možnost exportu do CSV souboru. Historické grafy pomohou sledovat dlouhodobé trendy. Praktické umístění kamkoli Senzor lze volně postavit na stůl či polici, přilepit na zeď pomocí přiložené pásky nebo magneticky uchytit na kovový povrch – magnet je integrovaný přímo v těle zařízení. Napájení zajišťují dvě AAA baterie, které jsou součástí balení. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má Tapo T315 hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 114 zákazníků a 93 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji chválené vlastnosti patří výborně čitelný e-ink displej, přesnost měření a kvalitní zpracování. Uživatelé oceňují také snadné spárování s hubem a přehlednou historii v aplikaci. Kritika směřuje především k nutnosti dokoupit Hub pro chytré funkce, což představuje dodatečnou investici. Někteří zákazníci by uvítali podsvícení displeje nebo zobrazení aktuálního času. Objevují se také připomínky k matoucímu označení HomeKit kompatibility – ta funguje pouze přes Hub, nikoliv přímo. Vyplatí se to? TP-Link Tapo T315 je vhodný pro ty, kdo chtějí sledovat klima v konkrétní místnosti a oceňují přehledný displej bez nutnosti sahat po telefonu. Jako samostatný teploměr za 623 Kč nabízí solidní poměr ceny a výkonu. Pokud však plánujete využívat vzdálené sledování a automatizace, počítejte s vyšší investicí, nevlastníte-li hub. Používáte doma chytré senzory teploty a vlhkosti?