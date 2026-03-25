TP-Link do Česka přinesl robotický vysavač, který se postará sám o sebe. Umí i vytřít a nezruinuje vás

TP-Link do Česka přináší robotický vysavač Tapo RV50 Pro Omni s cenou od 11 992 Kč
Dokovací stanice automaticky pere mopy horkou vodou, suší je a vysává prach do 3l sáčku
Vysavač nabízí sací výkon 15 000 Pa a vysouvací mopovací rameno pro čištění rohů

Adam Kurfürst
Publikováno: 25.3.2026 08:00

Robotické vysavače s mopovací funkcí a samočisticí stanicí se v posledních letech staly oblíbenou součástí domácnosti. Zatímco o čínských značkách jako Xiaomi, Dreame, Roborock nebo Ecovacs už v tomto segmentu slýcháme dlouho, síťařská firma TP-Link se snaží prosadit prostřednictvím své divize chytré domácnosti Tapo. Nejnovějším přírůstkem je Tapo RV50 Pro Omni, který kombinuje vysoký sací výkon s kompletně automatizovanou údržbou. Na českém trhu startuje na ceně 11 992 Kč.

Stanice, která se o sebe postará sama
Vysávání i mopování v jednom průchodu
Navigace s duálními lasery
Ovládání a chytrá domácnost
Cena a dostupnost

Stanice, která se o sebe postará sama
Hlavním tahákem Tapo RV50 Pro Omni je dokovací stanice typu All-in-One. Ta po každém úklidu automaticky vysaje prach z robota do 3l sáčku, který podle výrobce vydrží až 60 dní. Mopovací podložky stanice pere horkou vodou o teplotě 60 °C a následně je suší teplým vzduchem při 50 °C, což má zabránit vzniku zápachu a bakterií. Nechybí ani automatické dávkování čisticího prostředku a systém detekce znečištění, který rozhodne, zda je potřeba mopy vyprat znovu. Stanice disponuje oddělenými nádržemi na čistou a odpadní vodu, takže se uživatel nemusí dotýkat špinavé vody.

Vysávání i mopování v jednom průchodu
Robot disponuje sacím výkonem až 15 000 Pa, což by mělo stačit na odstranění prachu, drobných nečistot i zvířecích chlupů z tvrdých podlah i koberců. Výkon se automaticky zvyšuje při detekci koberce. Speciální kartáč se systémem stříhání vlasů řeší častý problém namotávání, přičemž samotné odstřihávání probíhá až v dokovací stanici.

Pro mopování TP-Link využívá systém DeepEdge s vysouvacím ramenem, které se automaticky vysune směrem ke stěnám a do rohů. Duální rotující mopy pracují rychlostí 180 otáček za minutu s přítlakem až 8 N. O rovnoměrné zvlhčení se stará vestavěná 95ml nádržka na vodu.

Navigace s duálními lasery
Pro orientaci v prostoru vysavač využívá navigaci dToF doplněnou o duální laserové senzory pro detekci překážek v reálném čase. Kombinace předního a bočního laseru má minimalizovat nárazy do nábytku. Robot podporuje mapování až čtyř pater, definování zakázaných zón a virtuálních zdí přímo v aplikaci. Zajímavá je funkce inteligentní péče o koberce. Při přejezdu na koberec s nízkým vlasem robot automaticky zvedne mopy o 12 mm, zatímco u koberců s vyšším vlasem je zcela odstraní, aby zůstaly suché. V aplikaci lze také nastavit zóny pro mazlíčky se zvýšeným sacím výkonem.

Ovládání a chytrá domácnost
Vysavač se ovládá prostřednictvím aplikace Tapo, která je dostupná v češtině i slovenštině pro Android a iOS. Umožňuje plánování úklidu, sledování pohybu v reálném čase nebo nastavení konkrétních zón. Zařízení podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant a je kompatibilní se standardem Matter pro integraci do širšího ekosystému chytré domácnosti. Z dalších parametrů stojí za zmínku 5 200mAh baterie, schopnost překonávat překážky do výšky 20 mm a 280ml prachový zásobník přímo v robotu. Rozměry samotného vysavače činí 350 × 100,3 mm, stanice pak zabere prostor 480 × 350 × 475 mm.

Cena a dostupnost
TP-Link Tapo RV50 Pro Omni je na českém trhu k dispozici s doporučenou cenou 14 999 Kč. U některých prodejců jej však lze pořídit výrazně levněji, aktuálně od 11 992 Kč.

Zdroje: TP-Link, TZ

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.