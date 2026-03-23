Dva nezávislé objektivy a solární panel. TP-Link do Česka přinesl skvěle vybavenou venkovní kameru Hlavní stránka Zprávičky TP-Link uvádí na český trh venkovní kameru Tapo C645D KIT se dvěma 2K objektivy a solárním panelem za 5 499 Kč Kamera kombinuje širokoúhlý záběr 165° s otočným teleobjektivem, který sleduje pohyb automaticky v rozsahu 360° Díky 10 000mAh baterii a solárnímu napájení vydrží v provozu až 120 dní bez připojení k elektrické síti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Venkovní bezpečnostní kamery se v posledních letech staly nezbytnou součástí mnoha domácností. Zároveň však narážejí na dva problémy: buď potřebují kabelové napájení, což omezuje jejich umístění, anebo mají jediný objektiv, který nedokáže pokrýt větší prostor. TP-Link se nyní pokouší oba nedostatky vyřešit jedním produktem. Na český trh přichází Tapo C645D KIT – venkovní kamera se dvěma 2K objektivy a solárním panelem v balení. Cena činí 5 499 Kč, což je bezesporu vyšší částka. Dokáže si ji obhájit? Dva objektivy, žádná slepá místa Solární napájení bez starostí AI detekce bez měsíčních poplatků Připojení a odolnost Pro koho je kamera vhodná Dva objektivy, žádná slepá místa Hlavní předností Tapo C645D KIT je kombinace dvou nezávislých objektivů. První z nich je širokoúhlý se zorným polem 165°, který neustále sleduje definovanou oblast. Druhý objektiv je otočný s funkcí Pan/Tilt – horizontálně se dokáže otočit o plných 360° a vertikálně naklonit až o 120°. Oba objektivy snímají v rozlišení 2K (2304 × 1296 pixelů), což poskytuje dostatečný prostor pro identifikaci osob či vozidel. Zajímavostí je synchronizované sledování pohybu. Jakmile širokoúhlý objektiv zachytí pohyb, otočný teleobjektiv se automaticky zaměří na detekovaný objekt a sleduje jej v reálném čase. Díky tomu vám teoreticky neunikne žádná důležitá událost. V aplikaci Tapo lze také jedním klepnutím na živý náhled přesunout zaostření otočného objektivu na konkrétní místo. Solární napájení bez starostí Součástí balení je solární panel Tapo A201 propojený čtyřmetrovým kabelem s kamerou. Podle výrobce stačí přibližně hodina přímého slunečního světla denně, aby kamera fungovala bez problémů. Pro případ delšího zamračeného období disponuje integrovanou dobíjecí baterií s kapacitou 10 000 mAh, která při běžném provozu udrží kameru v chodu až 120 dní. Panel a kameru lze instalovat společně, nebo je od sebe oddělit a panel umístit tam, kde bude mít lepší přístup ke slunečnímu záření. To dává uživatelům flexibilitu při volbě místa instalace – kamera nemusí být nutně na slunné straně domu. AI detekce bez měsíčních poplatků Tapo C645D KIT využívá inteligentní detekci osob, vozidel a domácích zvířat, která má omezit falešná upozornění způsobená pohybem větví nebo stíny. Tato funkce je dostupná bez nutnosti placeného předplatného, což je příjemný rozdíl oproti některým konkurenčním řešením. Detekční zóny a upozornění si uživatel nastaví přímo v aplikaci Tapo, která je k dispozici v češtině i slovenštině pro Android a iOS. Pro noční snímání kamera nabízí barevné noční vidění s integrovanými LED světly nebo infračervený režim pro diskrétnější monitorování. Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až do 512 GB, případně využít cloudové úložiště Tapo Care, které je však zpoplatněné. Připojení a odolnost Kamera podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení na frekvencích 2,4 GHz i 5 GHz. Pásmo 5 GHz nabídne vyšší rychlost přenosu dat na kratší vzdálenost, zatímco 2,4 GHz zajistí lepší dosah signálu. Pro venkovní použití je zařízení chráněno certifikací IP65, takže zvládne déšť, prach i další nepříznivé podmínky. Samozřejmostí je podpora hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa, vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci a možnost nastavení zvukového či světelného alarmu. Pro koho je kamera vhodná Tapo C645D KIT dává smysl především pro ty, kteří chtějí sledovat větší venkovní prostor bez nutnosti instalace více kamer. Kombinace širokého záběru a otočného objektivu dokáže pokrýt například celou příjezdovou cestu i předzahrádku současně. Solární napájení ocení majitelé zahradních domků, chat nebo kdokoliv, kdo nechce tahat kabely. Na druhou stranu, za 5 499 Kč již nejde o levnou záležitost. Kdo potřebuje pouze základní monitoring menšího prostoru, může sáhnout po jednodušších modelech z řady Tapo – například Tapo C410 KIT vyjde na Alze na 1 799 Kč. Pořídili byste si kameru se dvěma objektivy a solárním napájením? Zdroje: TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Kamera TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024