Tahle kamera TP-Link zlevnila na 879 Kč a hodí se dovnitř i ven. Zaujme chytrými funkcemi a točí ve 2K Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C216 je bezpečnostní Wi-Fi kamera s 2K rozlišením, motorickou rotací 360° + 152° a barevným nočním viděním Aktuálně stojí 879 Kč místo 1 099 Kč (sleva 220 Kč, tedy 20 %) Za tuto cenu jde o jednu z nejlépe vybavených kamer v kategorii – má AI detekci osob, obousměrný zvuk i certifikaci IP65 pro venkovní použití Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Bezpečnostní kamery s otočnou hlavou a slušným rozlišením běžně začínají nad tisícovkou. TP-Link Tapo C216 ale nyní seženete za 879 Kč, což je o 220 Kč méně než běžná cena. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levnou kameru s 2K obrazem, rotací a chytrou detekcí pro dům, byt nebo chatu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete napájení z baterie nebo lokální NVR záznam bez cloudu – tady jde jen o microSD nebo předplatné Tapo Care.💡 Za 879 Kč dostanete funkce, které u konkurence často znamenají dvojnásobnou cenu. OBJEDNAT KAMERU V AKCI Proč je tahle kamera zajímavá Tapo C216 cílí na uživatele, kteří chtějí jednoduchou, ale dobře vybavenou kameru pro sledování domácnosti, zahrady nebo třeba garáže. Oproti nejlevnějším modelům nabízí motorickou rotaci 360° horizontálně a 152° vertikálně, takže pokryjete prakticky celý prostor bez slepých míst. K tomu přidává 2K rozlišení (2304 × 1296 px), které je znatelně ostřejší než Full HD, a barevné noční vidění díky vestavěnému reflektoru s dosahem až 12 metrů. Klíčové parametry v praxi Rozlišení 2K (3 megapixely) znamená, že na záznamu rozeznáte obličeje i detaily oblečení – což je u levnějších 1080p modelů často problém. Kamera podporuje AI detekci osob a dětského pláče, takže vás nebudou budit notifikace kvůli každému projíždějícímu autu nebo pobíhajícímu kočce. Nastavit si můžete i vlastní detekční zóny, což je u kamer v této cenové kategorii spíše výjimka. Pro noční sledování využívá kamera infračervené LED i bílý reflektor. V režimu plnobarevného nočního vidění tak uvidíte nejen siluety, ale i barvy – například barvu auta nebo oblečení. Zorný úhel 73,5° v kombinaci s rotací pokryje i větší místnosti nebo dvorek. KOUPIT ZA 879 KČ Praktická stránka: instalace, úložiště, ovládání Kamera se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a nastavuje se v aplikaci Tapo, která je dostupná pro Android i iOS. Instalace je přímočará – stačí naskenovat QR kód a projít průvodcem. Montovat ji můžete na stůl, zeď i strop, v balení je držák i montážní materiál. Díky certifikaci IP65 zvládne déšť i prach, takže ji můžete bez obav umístit i ven pod přístřešek. Nahrávky ukládáte buď na microSD kartu až do 512 GB (není v balení), nebo do cloudového úložiště Tapo Care – první měsíc je zdarma, pak jde o předplatné. Pokud chcete větší lokální kapacitu, můžete kameru propojit s Tapo H500, který podporuje až 16TB disky. Nechybí ani obousměrné audio – přes aplikaci můžete mluvit s někým u kamery, což se hodí třeba pro komunikaci s kurýrem. Co říkají uživatelé Na Alze má Tapo C216 hodnocení 5,0 z 5 (7 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Uživatelé chválí především kvalitu obrazu za danou cenu, snadné nastavení přes aplikaci a spolehlivé notifikace. Pozitivně hodnotí i plnobarevné noční vidění, které u levnějších modelů často chybí. Kritické hlasy se zatím prakticky neobjevují, což ale může souviset s nižším počtem recenzí. Z obecných zkušeností s řadou Tapo lze očekávat, že někteří uživatelé mohou narážet na závislost na 2,4GHz Wi-Fi (5 GHz není podporováno) nebo na nutnost cloudového předplatného pro některé pokročilé funkce jako delší historie záznamů. Pokud máte slabší Wi-Fi signál v místě instalace, může to ovlivnit stabilitu streamu. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete kameru napájenou z baterie (třeba do míst bez elektrické přípojky), Tapo C216 není správná volba – vyžaduje trvalé napájení ze sítě. Stejně tak pokud chcete plně lokální NVR systém bez cloudu a bez microSD karet, budete muset sáhnout po jiném řešení. Pro profesionální zabezpečení objektů s desítkami kamer je lepší hledat v kategorii PoE kamer s centrálním rekordérem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 879 Kč dostanete kameru s 2K rozlišením, motorickou rotací, AI detekcí a IP65 odolností – kombinaci, která u konkurence často stojí dvojnásobek. Pokud hledáte spolehlivé řešení pro sledování domácnosti, vstupních dveří, dětského pokoje nebo třeba chaty, Tapo C216 je v této cenové hladině těžko překonatelná. Sleva 20 % z ní dělá ještě zajímavější volbu.

Používáte doma bezpečnostní kameru? A pokud ano, na co hlavně – na vstup, zahradu, nebo třeba hlídání mazlíčků? 