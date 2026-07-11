Jedna z nejprodávanějších 4K kamer je teď v akci! Tahle TP-Link má super funkce a uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C560WS je venkovní otočná 4K kamera s 360° dohledem, AI detekcí a barevným nočním viděním Nyní stojí 1 839 Kč místo 2 299 Kč (sleva 460 Kč, tedy 20 %) Patří mezi nejprodávanější 4K kamery na Alze i Heurece a nabízí 4K rozlišení za cenu, za jakou jinde koupíte jen Full HD Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Jedna z nejprodávanějších kamer na našem trhu se právě dá koupit ve fajn akci. TP-Link Tapo C560WS teď spadla z 2 299 Kč na 1 839 Kč a nabízí venkovní 4K dohled s 360° otáčením. Samozřejmostí je i široká paleta smart funkcí. CHCI KAMERU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete ostrý 4K dohled na dvůr nebo příjezd s AI detekcí osob a aut za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete široký záběr z jednoho místa nebo máte slabý Wi-Fi signál tam, kde bude kamera viset.💡 Za 1 839 Kč jde o jednu z cenově nejdostupnějších venkovních 4K kamer s otáčením a AI funkcemi. Proč je tahle kamera zajímavá TP-Link Tapo C560WS míří na lidi, kteří chtějí ostrý venkovní dohled a nechtějí za 4K platit majlant. Hlavním tahákem je právě kombinace 4K rozlišení a nízké ceny — jak píše řada uživatelů, za tuhle částku jinde seženete spíš jen Full HD kameru. Právě proto se z ní stal oblíbený a hojně prodávaný model, který se objevuje mezi nejprodávanějšími 4K kamerami na Alze i Heurece, a na Alze má hodnocení 4,6 z 5 s doporučením od 91 % zákazníků. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ je 4K rozlišení (3840 × 2160, 8MP), které oproti Full HD zachytí čitelné detaily jako obličeje nebo poznávací značky — uživatelé uvádějí přečtení SPZ za dne zhruba na 30 metrů. Pomáhá i 18× digitální zoom a světelná clona F1.6. Kamera je otočná v rozsahu 360° horizontálně a 98° vertikálně a umí automaticky sledovat detekovaný pohyb, takže jedním kusem pokryjete velký prostor. AI navíc rozliší osoby, vozidla i zvířata a omezí tak zbytečné notifikace. Do tmy nabídne barevné noční vidění Starlight s reflektory, případně skrytý infračervený černobílý režim. Připojení řeší dvoupásmová Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz) nebo Ethernet, záznam ukládáte na microSD kartu až 512 GB nebo do cloudu. Tělo s krytím IP66 zvládne déšť i prach a nechybí světelný a zvukový alarm ani obousměrný zvuk. KOUPIT KAMERU V AKCI Praktická stránka: instalace, úložiště, aplikace Montáž zvládnete na stěnu, strop i sloup díky přiloženému držáku a materiálu v balení. Jednu věc ale při instalaci čekejte: z kamery vede silnější rozdvojený kabel s velkou RJ45 koncovkou, takže na protažení zdí budete potřebovat otvor kolem 30 mm, nebo kabel schováte za tělo kamery. Kamera nemá napájení po Ethernetu (PoE), takže ke zdi potřebujete zásuvku, případně kabelové připojení k síti pro maximální stabilitu. Záznam běží na microSD kartě až 512 GB (odpovídá zhruba 388 hodinám 4K videa), případně v cloudové službě Tapo Care — ta je ale po 30denní zkušební době placená, byť patří k levnějším na trhu. Vše ovládáte v aplikaci Tapo, která nabízí živý přenos, chytré přehrávání i sdílení. Právě software je ale i místem, kde kamera nejvíc ztrácí — o tom níže. CHCI 4K KAMERU ZA 1 839 KČ Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,6 z 5 (55 hodnocení) zákazníci nejvíc chválí kvalitní 4K obraz ve dne i v noci a spolehlivou AI detekci osob a aut na velkou vzdálenost. Opakovaně zaznívá, že za tuhle cenu jinou 4K kameru nenajdete, a majitelé starších modelů Tapo oceňují lepší noční přísvit i skok v ostrosti. Chválí se i tiché a rychlé otáčení a možnost připojit kameru přes Ethernet. Kritika míří do tří oblastí. Nejčastěji na úzký záběr objektivu (kolem 70–80°), který výrobce v popisu neuvádí — kamera to sice dohání 360° otáčením, ale z jednoho místa pokryje jen výsek, takže míří spíš na konkrétní body než na široký prostor. Druhou výtkou je kolísavý dosah Wi-Fi: části uživatelů kamera vypadává a doporučují ji zapojit přes Ethernet. A do třetice software aplikace Tapo — omezené sdílení záznamů, slabší rozpoznávání obličejů a občasné falešné detekce. OBJEDNAT NA ALZE Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete z jednoho místa pokrýt široký prostor bez otáčení, sáhněte po kameře s širokoúhlým objektivem — úzký záběr C560WS je stavěný spíš na cílený dohled a sledování pohybu. Nesedne ani tam, kde je slabý Wi-Fi signál a nemůžete táhnout Ethernet, protože stabilita spojení pak bývá problém. A pokud chcete profesionální kamerový systém s pokročilým softwarem a plnohodnotným sdílením, narazíte na limity aplikace Tapo — na hlídání běžného rodinného domu ale bohatě stačí. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link Tapo C560WS je rozumná volba pro každého, kdo chce ostrý 4K dohled na dům, dvůr nebo příjezd a nechce za to platit tisíce navíc. Za 1 839 Kč dostanete 4K obraz, 360° otáčení, AI detekci a barevné noční vidění — kombinaci, která se za tuhle cenu hledá těžko, a proto patří mezi nejprodávanější 4K kamery na Alze i Heurece. Jen počítejte s úzkým záběrem objektivu a raději ji zapojte přes Ethernet. Pro cílený domácí dohled je to ale hodně muziky za málo peněz. CHCI TUTO 4K KAMERU Řešíte u venkovní kamery hlavně rozlišení, nebo je pro vás důležitější široký záběr a stabilní připojení? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bezpečnostní kamera Kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024