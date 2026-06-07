Nejoblíbenější chytrá kamera zlevnila. Zaujme 3K rozlišením a AI funkcemi Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C530WS je venkovní otočná Wi-Fi kamera s rozlišením 3K (5 MP), 360° záběrem a AI detekcí osob, vozidel i zvířat Na Heurece teď stojí od 1 392 Kč místo doporučených 1 999 Kč při uvedení (úspora 607 Kč) Podle Heureky jde zároveň o nejoblíbenější (TOP 1) IP kameru v Česku s hodnocením 94 % Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 12:24 Žádné komentáře 0 Hledáte spolehlivou venkovní kameru s otočnou hlavou, solidním rozlišením a podporou inteligentních funkcí? Tapo C530WS nyní spadla z doporučených 1 999 Kč na 1 392 Kč. Aktuální cenu napříč obchody a dostupnost si ověříte přímo na Heurece, kde je tahle kamera dlouhodobě na špici žebříčku oblíbenosti. CHCI KAMERU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete hlídat dům, zahradu nebo dvůr otočnou kamerou s chytrou AI detekcí za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete barevné noční vidění na velkou vzdálenost nebo napájení přes PoE – ani jedno tahle kamera nenabízí.💡 Za 1 392 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výbava ve své třídě, což potvrzuje i pozice nejprodávanější kamery na Heurece. Proč je tahle kamera zajímavá Tapo C530WS míří na lidi, kteří chtějí pokrýt velký prostor jedinou kamerou bez slepých míst. Klíčová je otočná hlava s 360° horizontálním a 130° vertikálním záběrem doplněná o sledování pohybu a režim hlídky, který automaticky projíždí mezi nastavenými body. K tomu přidává ostrý obraz v rozlišení 3K (5 MP), který nabídne víc detailů než běžné Full HD kamery. Když cena spadla na 1 392 Kč, je jasné, proč jde o nejoblíbenější model na trhu. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Kamera pracuje s rozlišením 2 880 × 1 620 pixelů (3K 5MP) a lepší obraz v noci poskytuje snímač Starlight s barevným nočním viděním a dvěma reflektory – po detekci osoby se obraz automaticky přepne z černobílého na barevný. Chytrá AI detekce rozpozná osoby, vozidla i domácí mazlíčky a zvládá i detekci překročení zóny nebo neoprávněné manipulace, čímž omezuje zbytečná upozornění. Užitečné je, že sledování zvířat lze vypnout, aby kamera nereagovala na každý pohyb psa nebo kočky. Kamera nabízí flexibilní připojení přes Wi-Fi i Ethernet, přičemž dvě externí antény dosáhnou až 150 metrů ve volném prostoru. Venkovní nasazení zvládá díky odolnosti IP66 proti dešti a prachu. Záznam ukládáte buď lokálně na microSD kartu až 512 GB (zhruba 15 dní záznamu), nebo do cloudu přes službu Tapo Care s 30denní zkušební dobou zdarma. KOUPIT ZA 1 392 KČ Praktická stránka: instalace, alarm, ovládání Instalace a správa probíhá přes aplikaci Tapo v češtině, kterou uživatelé chválí jako jednoduchou a intuitivní. Kameru připevníte pomocí přiložených šroubů a šablony na zeď, strop i sloup. K odrazení nezvaných hostů slouží nastavitelný zvukový a světelný alarm, komunikaci s kurýrem nebo návštěvou pak zvládne obousměrný zvuk s mikrofonem a reproduktorem. Pro klid duše nechybí ani fyzická krytka objektivu pro režim soukromí a kompatibilita s Google Home, Amazon Alexa i SmartThings. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete barevné noční vidění na velkou vzdálenost přes celou velkou zahradu, narazíte u téhle kamery na limity přísvitu a na delší vzdálenost se spolehněte spíš na černobílý režim. Stejně tak pokud stavíte profesionálnější kamerový systém s napájením a datovým přenosem po jednom kabelu (PoE), tahle kamera ho nepodporuje. A protože microSD karta není součástí balení a cloud Tapo Care je po zkušební době placený, počítejte s drobnými náklady navíc na úložiště. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte spolehlivou venkovní otočnou kameru s ostrým obrazem, AI detekcí a snadným ovládáním, je Tapo C530WS za 1 392 Kč vynikající volba – proti doporučené ceně 1 999 Kč jde o citelnou slevu a vysoké hodnocení i pozice nejoblíbenější kamery na Heurece mluví samy za sebe. Naopak pokud chcete barevný noční obraz na desítky metrů nebo napájení po PoE, sáhněte po specializovanějších (a dražších) modelech. Pro běžné hlídání domu a zahrady ale tahle kamera nabízí mimořádný poměr cena/výbava. CHCI UŠETŘIT NA KAMEŘE Hlídáte kamerou hlavně dům a vchod, nebo potřebujete pokrýt celou zahradu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024