TOPlist

Rozšíří Wi-Fi signál za pár stovek! TP-Link RE315 stojí jen 799 Kč

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 14:00
Ikona komentáře 0
tp link re315 jpg

Máte doma místo, kam WiFi nedosáhne? TP-Link RE315 teď s kódem ALZADNY20 stojí 799 Kč místo 999 Kč. Je to nejlevnější způsob, jak vykrýt hluché místo – jen je férové říct, co od extenderu čekat a kdy radši sáhnout po mesh systému.

CHCI EXTENDER ZA 799 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete levně a snadno dostat signál tam, kam router nedosáhne (zadní pokoj, patro, venkovní kamera).
⚠️ Zvažte, že jako extender snižuje rychlost (hlavně v patrových domech) a má jen 100Mbit LAN port.
💡 Za 799 Kč s kódem ALZADNY20 je to oblíbená a osvědčená volba (4,6/5 z 550 recenzí, přes 20 000 prodaných).

Nejjednodušší způsob, jak vykrýt hluché místo

Největší chvála v recenzích míří na jednoduchost instalace – buď přes aplikaci Tether za půl minuty, nebo úplně bez aplikace jen tlačítkem WPS. Extender spolehlivě vykryje místa, kam WiFi předtím nedosáhla – zadní pokoj, patro, chodbu i venkovní kameru. Velké plus je port RJ-45, kterým k němu připojíte třeba IP telefon, televizi nebo konzoli kabelem. A s routery TP-Link přes OneMesh vytvoří jednu síť se stejným názvem a plynulým přepínáním.

Extender, ne mesh – co od něj čekat

Tohle je klíčové a zkušenější uživatelé to v recenzích trefně shrnují: extender přijatý signál jen přeposílá dál v síle, jakou má v místě svého umístění. Takže ho umístěte tam, kde je signál ještě slušný, ne až do nejhoršího kouta. V patrových domech a při zatížení víc zařízeními rychlost znatelně klesá. Druhá věc: na zařízení je jen 100Mbit LAN port, který rychlejší připojení přiškrtí. Pokud vám jde hlavně o dosah do jednoho místa, je RE315 levná a funkční záplata. Pokud ale chcete bezproblémovou rychlou síť po celém domě pro streamování, hry a víc lidí, dnes už cenově dostupný mesh systém je lepší volba.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20

Pro levné a rychlé vyřešení jednoho slabého místa je RE315 trefa do černého – ostatně proto se ho prodalo přes 20 000 kusů. Jen ho neberte jako náhradu plnohodnotné sítě a počítejte s tím, že je poměrně rozměrný, takže v dvojzásuvce zakryje i druhou pozici.

CHCI UŠETŘIT 200 KČ

Stačí vám levný extender na jedno místo, nebo míříte rovnou na mesh po celém domě?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024