Rozšíří Wi-Fi signál za pár stovek! TP-Link RE315 stojí jen 799 Kč Hlavní stránka Zprávičky TP-Link RE315 je dvoupásmový WiFi 5 extender (AC1200) s portem RJ-45, podporou OneMesh/EasyMesh a nastavením přes aplikaci Tether nebo tlačítko WPS S kódem ALZADNY20 ho teď koupíte za 799 Kč místo původních 999 Kč – sleva 200 Kč 550 hodnocení dává 4,6/5 a 91 % doporučuje; je to ale extender (ne plnohodnotný mesh), takže rozšiřuje dosah, ne plnou rychlost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Máte doma místo, kam WiFi nedosáhne? TP-Link RE315 teď s kódem ALZADNY20 stojí 799 Kč místo 999 Kč. Je to nejlevnější způsob, jak vykrýt hluché místo – jen je férové říct, co od extenderu čekat a kdy radši sáhnout po mesh systému. CHCI EXTENDER ZA 799 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete levně a snadno dostat signál tam, kam router nedosáhne (zadní pokoj, patro, venkovní kamera).⚠️ Zvažte, že jako extender snižuje rychlost (hlavně v patrových domech) a má jen 100Mbit LAN port.💡 Za 799 Kč s kódem ALZADNY20 je to oblíbená a osvědčená volba (4,6/5 z 550 recenzí, přes 20 000 prodaných). Nejjednodušší způsob, jak vykrýt hluché místo Největší chvála v recenzích míří na jednoduchost instalace – buď přes aplikaci Tether za půl minuty, nebo úplně bez aplikace jen tlačítkem WPS. Extender spolehlivě vykryje místa, kam WiFi předtím nedosáhla – zadní pokoj, patro, chodbu i venkovní kameru. Velké plus je port RJ-45, kterým k němu připojíte třeba IP telefon, televizi nebo konzoli kabelem. A s routery TP-Link přes OneMesh vytvoří jednu síť se stejným názvem a plynulým přepínáním. Extender, ne mesh – co od něj čekat Tohle je klíčové a zkušenější uživatelé to v recenzích trefně shrnují: extender přijatý signál jen přeposílá dál v síle, jakou má v místě svého umístění. Takže ho umístěte tam, kde je signál ještě slušný, ne až do nejhoršího kouta. V patrových domech a při zatížení víc zařízeními rychlost znatelně klesá. Druhá věc: na zařízení je jen 100Mbit LAN port, který rychlejší připojení přiškrtí. Pokud vám jde hlavně o dosah do jednoho místa, je RE315 levná a funkční záplata. Pokud ale chcete bezproblémovou rychlou síť po celém domě pro streamování, hry a víc lidí, dnes už cenově dostupný mesh systém je lepší volba. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Pro levné a rychlé vyřešení jednoho slabého místa je RE315 trefa do černého – ostatně proto se ho prodalo přes 20 000 kusů. Jen ho neberte jako náhradu plnohodnotné sítě a počítejte s tím, že je poměrně rozměrný, takže v dvojzásuvce zakryje i druhou pozici. CHCI UŠETŘIT 200 KČ Stačí vám levný extender na jedno místo, nebo míříte rovnou na mesh po celém domě? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TP-Link Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024