Stropní Wi-Fi 7 od TP-Linku zlevnila! Má 2,5Gb/s port a hromadu vychytávek Hlavní stránka Zprávičky TP-Link EAP720 je stropní Wi-Fi 7 access point s 2,5Gb/s portem, 3,6Gb/s bezdrátovou propustností a podporou PoE+ napájení Původně 3 199 Kč, s kódem ALZADNY20 za 2 559 Kč — sleva přes 600 Kč Díky integraci do Omada ekosystému zvládne i centralizovanou správu více přístupových bodů — ideální pro větší domy, kanceláře a menší provozovny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud se vám v domácnosti nebo kanceláři nelíbí řešit pokrytí Wi-Fi několika routery a stále slabým signálem za zdí, stropní access point je elegantnější cesta. TP-Link EAP720 je na Alze za 2 559 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Z původních 3 199 Kč je to pokles o víc než šest stovek a za tuhle cenu dostanete plnohodnotný Wi-Fi 7 access point s PoE napájením a 2,5Gb/s ethernetem. Proč stropní access point místo routeru S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud řešíte pokrytí většího prostoru a nelíbí se vám krabičky routerů a extenderů po domě. Stropní montáž znamená rovnoměrnější signál do všech místností, PoE+ napájení přes ethernet kabel nevyžaduje zásuvku.⚠️ Zvažte, že pro plné využití potřebujete PoE+ switch nebo injector — v balení sice je běžný adaptér, ale skutečný smysl tohle řešení dostává až v kombinaci s PoE infrastrukturou.💡 Za 2 559 Kč dostanete dvoupásmový Wi-Fi 7 s celkovou rychlostí 3,6 Gb/s (2,4 GHz: 688 Mb/s, 5 GHz: 2 882 Mb/s), 2,5Gb/s LAN port, čtyři interní antény se ziskem 5 dBi, MU-MIMO, podporu až 16 SSID, WPA3 a integraci do Omada ekosystému s cloud správou. Proč stropní access point místo routeru Klasický domácí router vysílá signál z jednoho rohu místnosti — typicky od vstupních dveří, kde máte zásuvku od poskytovatele. Výsledkem je, že v nejvzdálenějších místnostech padá rychlost a signál se prodírá třemi až čtyřmi zdmi. Stropní access point umístěný uprostřed domu nebo bytu tohle řeší elegantně — signál se šíří rovnoměrně do všech směrů, zdmi prochází obvykle jen jednou a pokrytí je výrazně lepší. Pro byty 3+kk a větší nebo pro kanceláře je tohle rozdíl mezi prací a nekonečnou frustrací. TP-Link EAP720 sází na Wi-Fi 7 standard s propustností 3,6 Gb/s, což v praxi znamená plynulé streamování 4K/8K videa pro více zařízení současně, videohovory bez trhání a rychlé přenosy v domácí síti. Uvnitř jsou čtyři interní antény se ziskem 5 dBi a technologie MU-MIMO umožňuje obsluhovat více zařízení najednou bez propadu rychlosti. Důležitá vlastnost — 2,5Gb/s LAN port. Pokud máte od poskytovatele gigabitovou nebo rychlejší linku, tenhle port ji nezbrzdí. Hlavní výhoda TP-Linku v téhle kategorii je integrace do Omada ekosystému. Jeden recenzent to shrnul stručně — přidáte access point do Omady, spustíte AI optimalizaci frekvencí a je hotovo. Pokud máte víc přístupových bodů (typicky v patrovém domě), Omada je spravuje centrálně jako jednu mesh síť, takže klienti mezi nimi přecházejí plynule. Centrální správu můžete řešit buď Omada cloud řešením (zdarma), hardwarovým řadičem Omada OC200/OC300, nebo lokálně přes self-hosted software. S čím počítat Největší omezení tohohle řešení — access point sám o sobě není router. Potřebujete k tomu ještě router (nebo stávající routerový box od poskytovatele) a ethernetový kabel do místa, kde access point umístíte. Pokud tedy bydlíte v bytě bez rozvedené ethernetové kabeláže, propojit router na stropě s access pointem uprostřed obýváku může být problém. Pro domácnosti se zavedenou ethernetovou zásuvkou nebo pro podnikatele v kancelářích je ale tahle cesta elegantní. Druhá věc — reálný benefit PoE infrastruktury. EAP720 podporuje napájení přes PoE+ (802.3at), což v praxi znamená, že místo zdi s access pointem a zásuvkou vám stačí jeden ethernetový kabel z PoE switche. Napájecí adaptér sice v balení je, ale pro profesionální nasazení je výhodnější investovat i do PoE switche (začínají na dvou tisících korunách). Pro kompletní Omada infrastrukturu s jedním APem to nemusí být ekonomické, při plánování dvou a více APů se ale už vyplatí. A nakonec — tohle není nejjednodušší řešení pro úplné začátečníky. První nastavení vyžaduje aspoň základní orientaci v síťových pojmech. Pokud vám stačí jeden box z krabice, který zapojíte do modemu a funguje, zůstaňte u klasického Wi-Fi 7 routeru. O autorovi Jakub Kárník