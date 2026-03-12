Wi-Fi 6 mesh pro celý byt za 3 199 Kč: Populární sada TP-Link Deco X55 je ve slevě Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Deco X55 (2-pack) je Wi-Fi 6 Mesh systém s rychlostí až 3 000 Mb/s a pokrytím do 360 m² Aktuálně stojí 3 199 Kč místo 3 999 Kč (sleva 800 Kč, tedy 20 %) S hodnocením 4,7/5 a 98 % spokojených zákazníků patří mezi nejoblíbenější Mesh systémy na Alze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás doma trápí místa bez Wi-Fi signálu nebo pomalé připojení v některých místnostech, Mesh systém je nejelegantnější řešení. TP-Link Deco X55 ve dvou jednotkách nyní na Alze stojí 3 199 Kč místo 3 999 Kč – tedy o 800 Kč méně. Podporuje Wi-Fi 6 a nabízí pokrytí do 360 m². Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte větší byt nebo dům a chcete spolehlivé Wi-Fi pokrytí bez mrtvých zón.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete pokročilá nastavení sítě – Deco je zjednodušený oproti klasickým routerům.💡 Za 3 199 Kč dostanete Wi-Fi 6 Mesh s AI optimalizací, 3letou zárukou a 98% spokojeností zákazníků. OBJEDNAT MESH SYSTÉM V AKCI Proč je Mesh systém lepší než klasický router Běžný router vysílá signál z jednoho bodu a čím dál jste, tím horší je pokrytí. Mesh systém funguje jinak: dvě (nebo více) jednotek spolupracují a vytvářejí jednu souvislou síť. Telefon nebo notebook se automaticky přepojí k nejbližší jednotce, aniž byste to zaznamenali. Výsledkem je stabilní signál v celém bytě nebo domě – bez mrtvých zón za rohem nebo v podkroví. TP-Link Deco X55 využívá Wi-Fi 6 (802.11ax), což přináší vyšší rychlosti, lepší práci s více zařízeními najednou a nižší latenci. V praxi to oceníte, když celá rodina současně streamuje, hraje online hry a pracuje na videohovorech. Technické parametry v praxi Deco X55 nabízí teoretickou rychlost až 2 976 Mb/s (574 Mb/s na 2,4 GHz + 2 402 Mb/s na 5 GHz). V reálném použití uživatelé reportují rychlosti kolem 900 Mb/s při gigabitové lince – jeden recenzent přímo uvádí, že oproti staršímu Deco M4 naměřil zlepšení o 500 Mb/s. Dvě jednotky pokryjí plochu až 360 m², což vystačí na většinu bytů i menší rodinné domy. Pokud potřebujete víc, můžete dokoupit další jednotku. Každá jednotka má 3× gigabitový port, takže můžete připojit i zařízení bez Wi-Fi (desktop, NAS, herní konzole). Systém podporuje WPA3 šifrování pro vyšší bezpečnost a zvládne připojit až 150 zařízení – včetně všech chytrých žárovek, termostatů a dalších IoT zařízení. KOUPIT ZA 3 199 KČ Instalace a ovládání Nastavení probíhá přes aplikaci Deco, která vás provede celým procesem krok za krokem. Uživatelé v recenzích opakovaně zmiňují, že instalace trvá jen pár minut a zvládne ji i méně technicky zdatný člověk. Aplikace umožňuje správu sítě odkudkoli, nastavení sítě pro hosty, prioritizaci zařízení (QoS) a základní rodičovskou kontrolu. Jednotky mají kompaktní válcový design v bílé barvě, který nepůsobí rušivě v interiéru. Spotřeba je nízká – maximálně 6W na jednotku. Drobná nevýhoda: na stěnu je nelze připevnit bez dokoupení držáku (existují i 3D tisknutelné varianty). Zelená LED dioda svítí poměrně výrazně, ale lze ji v aplikaci vypnout. Co říkají uživatelé Na Alze má Deco X55 hodnocení 4,7 z 5 (45 hodnocení) a 98 % zákazníků jej doporučuje. Prodalo se přes 1 000 kusů s reklamovaností pouhých 0,43 %. Nejčastější pochvaly směřují k jednoduchosti nastavení, spolehlivému pokrytí a kvalitě Mesh funkce. Jeden uživatel uvádí, že dvě jednotky pokryjí dva byty ve dvou patrech včetně půdy a zahrady. Kritické hlasy se týkají především omezené rodičovské kontroly – plná verze (HomeShield Pro) je placená. Někteří uživatelé postrádají možnost ručního nastavení kanálu nebo pokročilejších funkcí, které nabízejí klasické routery. Objevuje se také upozornění na rušení od soundbarů LG v pásmu 5 GHz – pokud máte soundbar této značky, umístěte jednotku Deco dále od něj. Kdy to smysl nedává Pokud bydlíte v malém bytě (do 60 m²), kde vám stačí jeden běžný router, Mesh systém je zbytečný nadstandard. Podobně pokud potřebujete pokročilá síťová nastavení (VPN server, detailní statistiky per IP, ruční konfigurace kanálů) – Deco je záměrně zjednodušený pro běžné uživatele. Power users budou pravděpodobně spokojenější s klasickým routerem vyšší třídy. Také platí, že pro plnou funkčnost potřebujete vytvořit účet u TP-Link a spravovat vše přes cloud. Pokud preferujete čistě lokální správu bez závislosti na externích serverech, toto řešení vám nemusí vyhovovat. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link Deco X55 (2-pack) za 3 199 Kč je solidní volba pro domácnosti, které chtějí spolehlivé Wi-Fi pokrytí bez složitého nastavování. Dvě jednotky pokryjí i větší byt nebo menší dům, Wi-Fi 6 zajistí dostatečnou rychlost pro současné streamování celé rodiny a AI Mesh se postará o plynulý roaming mezi jednotkami. Hodnocení 4,7/5 a 98% spokojenost zákazníků mluví za sebe. Naopak pokud máte malý byt nebo vyžadujete pokročilá nastavení, podívejte se po klasickém routeru. VYUŽÍT SLEVU 20 % Používáte doma Mesh systém, nebo vám stačí klasický router? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 