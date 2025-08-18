TP-Link uvádí první venkovní Wi-Fi 7 router. Stačí mu jediný kabel a zvládne extrémní teploty Hlavní stránka Zprávičky TP-Link uvádí Deco BE25-Outdoor - první venkovní mesh jednotku s Wi-Fi 7 za 5 149 Kč Zvládne mráz -30°C i vedro +60°C, má krytí IP65 proti dešti a prachu Díky napájení přes PoE stačí jediný kabel pro data i elektřinu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Máte na zahradě slabý signál? Nebo provozujete kavárnu s venkovním posezením? TP-Link Deco BE25-Outdoor je první venkovní mesh jednotka této značky, která přináší standard Wi-Fi 7 do exteriéru. Za cenu 5 149 korun slibuje rychlost až 3,6 Gb/s a hlavně – vydrží celoročně venku bez ohledu na počasí. Wi-Fi 7 přináší širší kanály až 320 MHz, vyšší modulaci 4K-QAM a technologii Multi-Link Operation, která umí kombinovat pásma pro nižší odezvu. V praxi to znamená, že můžete na zahradě streamovat 4K video, hrát online hry nebo provozovat bezpečnostní kamery bez zaškobrtnutí. Vydrží mráz i rozpálené léto Nejzajímavější na BE25-Outdoor není ani tak Wi-Fi 7, jako spíš extrémní odolnost. Krytí IP65 znamená kompletní ochranu proti prachu a odolnost vůči tryskající vodě. Jinými slovy – bouřka, sněžení ani prašná vichřice tomuto routeru neublíží. Ještě působivější je rozsah provozních teplot. Od -30°C do +60°C je rozpětí, které pokryje skutečně jakékoliv počasí v našich zeměpisných šířkách. Router se dá namontovat na zeď, stožár nebo sloup. Jeden kabel na všechno díky PoE Geniální řešení přináší napájení přes PoE (Power over Ethernet). Místo hledání venkovní zásuvky a tahání dvou kabelů stačí jediný ethernetový kabel, který zajistí data i elektřinu. V balení najdete PoE adaptér, takže pokud nemáte PoE switch, rozhodně ho oceníte. Pro instalaci to znamená obrovské zjednodušení. Natáhnete kabel z domu na zahradu, připojíte router a je hotovo. Žádné řešení prodlužovaček, vodotěsných rozvodných krabic nebo venkovních zásuvek. Zapadne do jakékoliv Deco sítě Pokud už doma máte nějaké TP-Link Deco jednotky, BE25-Outdoor se k nim připojí automaticky. Vytvoříte tak jednotnou mesh síť, která pokryje dům i zahradu, s plynulým přepínáním mezi jednotkami. Dvoupásmová konfigurace nabízí 2 882 Mb/s na 5 GHz a 688 Mb/s na 2,4 GHz. Navíc má technologii Beamforming, která směruje signál přímo k připojeným zařízením. Správa probíhá přes aplikaci TP-Link Deco, kde najdete i bezpečnostní balíček HomeShield. Ten zahrnuje rodičovskou kontrolu, filtrování obsahu, detekci hrozeb nebo síť pro hosty. Funguje i hlasové ovládání přes Alexu nebo Google Assistant. Cena v ČR Za 5 149 korun není BE25-Outdoor nejlevnější venkovní router. Ale když si uvědomíte, že dostanete Wi-Fi 7, extrémní odolnost a integraci do mesh sítě, cenu si novinka obhájí. Co říkáte na nový router TP-Link? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko router TP-Link Wi-Fi 7 Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024