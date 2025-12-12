Skvělá sleva: Mesh systém tří kusů TP-Link Deco BE22 s Wi-Fi 7 stojí pod 4 tisíce! Hlavní stránka Zprávičky WiFi 7 mesh systém TP-Link Deco BE22 v balení tří kusů nyní stojí 3 999 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 Kombinovaná rychlost až 3,6 Gb/s a pokrytí do 600 m² s podporou přes 150 připojených zařízení současně Multi-Link Operation (MLO) zajišťuje stabilní připojení bez výpadků při pohybu mezi místnostmi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínská společnost TP-Link představila letos svůj WiFi 7 mesh systém Deco BE22, který přináší nejnovější standard bezdrátového připojení do domácností. Balení tří jednotek původně stálo 6 399 Kč, nyní se na Alze s kódem ALZADNY20 prodává za 3 999 Kč – sleva činí 2 400 Kč. Tři jednotky pokryjí plochu až 600 m², což odpovídá většině rodinných domů i větších bytů. WiFi 7 s rychlostí 3,6 Gb/s Deco BE22 používá nejnovější standard WiFi 7 (802.11be) s kombinovanou rychlostí až 3,6 Gb/s – konkrétně 688 Mb/s na 2,4 GHz pásmu a 2 882 Mb/s na 5 GHz. Oproti WiFi 6 přináší WiFi 7 vyšší přenosovou rychlost, nižší latenci a lepší odolnost proti rušení. Technologie 4K-QAM přenese až o 20 % více dat než WiFi 6, kanály o šířce 320 MHz pak zrychlují přenosy velkých souborů. Pro streamování 4K/8K videí, online hraní nebo videokonference to znamená plynulý provoz bez zadrhávání. KOUPIT TP-LINK DECO BE22 V AKCI Multi-Link Operation a mesh pokrytí Multi-Link Operation (MLO) umožňuje současný přenos přes více kanálů a pásem, což zvyšuje propustnost a eliminuje výpadky při pohybu mezi místnostmi. AI Roaming automaticky přepíná zařízení mezi jednotkami Deco tak, abyste měli vždy nejsilnější signál bez přerušení připojení. Kombinovaný backhaul dokáže využít 5GHz, 2,4GHz i gigabitový ethernet současně – systém automaticky zvolí nejlepší cestu pro přenos dat mezi jednotkami. Uživatel v recenzi potvrzuje: „Ve volném prostoru cca 10 m = 100% kvalita signálu“, přes zeď pak „vysoká kvalita signálu reálně cca 6 m“. Gigabitové porty a kapacita 150+ zařízení Každá jednotka má dva gigabitové porty – jeden slouží jako WAN, druhý jako LAN, při použití více jednotek se dynamicky přepínají podle potřeby. Kabelové připojení oceníte u herních konzolí, smart TV nebo NAS úložišť. Systém zvládne současně obsluhovat přes 150 připojených zařízení, což je ideální pro chytrou domácnost s telefony, tablety, počítači, kamerami, chytrými žárovkami a dalšími IoT zařízeními. Technologie OFDMA rozděluje šířku pásma efektivně mezi všechna zařízení. HomeShield bezpečnost a aplikace Deco TP-Link HomeShield poskytuje pokročilou bezpečnost – skener sítě v reálném čase odhalí potenciální hrozby, rodičovská kontrola umožní spravovat čas strávený online a blokovat nevhodný obsah. Quality of Service (QoS) přiřadí prioritu vybraným zařízením pro optimální výkon. Můžete vytvořit samostatnou IoT síť výhradně pro chytrá zařízení – oddělením kamer, zásuvek a senzorů od hlavní sítě získáte vyšší bezpečnost i stabilitu. Aplikace Deco umožňuje nastavit systém během několika minut bez technických znalostí. Můžete sledovat připojená zařízení, vytvářet síť pro hosty nebo spravovat rodičovské kontroly. Podporováno je hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Pro koho je Deco BE22 vhodný? TP-Link Deco BE22 (3-pack) za 3 999 Kč cílí na ty, kdo chtějí stabilní WiFi pokrytí v celém domě nebo bytě bez mrtvých zón. Tři jednotky pokryjí až 600 m², což odpovídá dvoupapatrovému rodinnému domu nebo velkému bytu. Oceníte jej pokud máte hodně připojených zařízení – telefony, tablety, počítače, chytrou domácnost, kamery. Systém zvládne přes 150 zařízení současně bez výpadků. WiFi 7 s Multi-Link Operation zajistí plynulé streamování 4K/8K videí a rychlé stahování. Uživatelé v recenzích chválí „stabilní a rychlé připojení“, „skvělé pokrytí“ a vysokou kapacitu připojených zařízení. Systém je zpětně kompatibilní se všemi generacemi WiFi, takže funguje i se staršími zařízeními. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY20 Na druhou stranu počítejte s tím, že přes zdi signál slábne – jeden uživatel uvádí, že přes zeď je vysoká kvalita signálu jen do 6 metrů, zatímco ve volném prostoru klidně 10 metrů. To je u mesh systémů běžné, masivní zdi nebo kovové konstrukce WiFi signál tlumí. WiFi 7 je nový standard a ne všechna zařízení jej zatím podporují. Starší telefony, tablety nebo počítače se připojí jako WiFi 6 nebo WiFi 5, takže plnou rychlost využijete jen s moderními zařízeními. Systém je ale zpětně kompatibilní, takže všechna zařízení budou fungovat. Používáte mesh WiFi systém nebo klasický router? 