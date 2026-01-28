Špičkový Wi-Fi 7 router TP-Link zlevnil o několik tisíc korun! Má dva 10G porty a vlastní displej Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer BE800 je třípásmový WiFi 7 router s rychlostí až 19 Gb/s Dva 10G porty (jeden s podporou optiky), čtyři 2,5G porty a LED displej S kódem ALZADNY40 stojí 11 099 Kč místo původních 22 390 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 WiFi 7 router za polovinu původní ceny? TP-Link Archer BE800 patří mezi nejlépe vybavené routery na trhu – a teď je za 11 tisíc. Pokud máte gigabitové připojení a chcete ho skutečně využít, tohle může být cesta. Výbava na roky dopředu Třípásmový router kombinuje pásma 2,4 GHz (1 376 Mb/s), 5 GHz (5 760 Mb/s) a 6 GHz (11 520 Mb/s) pro celkovou teoretickou rychlost 18 656 Mb/s. Technologie Multi-Link Operation (MLO) umožňuje současné využití více pásem pro nižší latenci. Osm interních antén s Beamformingem zajišťuje silný signál. Konektivita je nadstandardní: 2× 10G WAN/LAN porty (jeden kombinovaný s SFP+ pro optiku), 4× 2,5G LAN porty a USB 3.0. Kompatibilní je s EasyMesh pro rozšíření pokrytí. Bonusem je LED displej ukazuje čas, počasí nebo vlastní emotikony. KOUPIT NA ALZE Prémiový router s drobnými mouchami Na Alze má router hodnocení 4,8 z 5 od 10 zákazníků, 100 % ho doporučuje. Chválí design (Red Dot Award), rychlost a 10G porty s možností připojení optiky. Jeden uživatel ocenil, že „HW pokrývá všechny i budoucí požadavky“. Kritika míří na slabší signál vertikálně (nahoru/dolů mezi patry) a chybějící LED kontrolky mimo displej. KOUPIT NA ALZE Softwarově někteří zmiňují, že webové rozhraní a aplikace nemají stejné možnosti, a router má omezený rozsah IP adres pro DHCP. Začal se prodávat v lednu 2024 za 22 390 Kč, postupně klesl na 18 499 Kč a nyní se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za 11 099 Kč. Už využíváte WiFi 7, nebo si zatím vystačíte se starší generací? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TP-Link Wi-Fi 7 Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024