Tip: Wi-Fi 7 router pro každou domácnost. TP-Link Archer BE220 stojí 1 599 Kč a nabízí super výbavu Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer BE220 přináší Wi-Fi 7 do českých domácností za 1 599 Kč Router nabízí rychlost až 3,6 Gb/s a pokrytí celého domu čtyřmi anténami Součástí výbavy je zabezpečení HomeShield a podpora mesh sítí EasyMesh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.9.2025 06:00 5 komentářů 5 Nový standard Wi-Fi 7 se konečně dostává do cenově dostupných routerů. TP-Link Archer BE220 můžete aktuálně na Alze pořídit za 1 599 Kč místo běžných 1 999 Kč. Za tuto cenu získáte router s rychlostí až 3,6 Gb/s, čtyřmi anténami pro pokrytí celého domu a pokročilými bezpečnostními funkcemi. Pojďme se podívat, co všechno router umí a pro koho se hodí. Co je Wi-Fi 7 a proč je rychlejší Čtyři antény pokryjí celý dům nebo byt Pět gigabitových portů pro kabelové připojení HomeShield chrání vaši síť před útoky Nastavení zvládnete za 5 minut Pro koho je Archer BE220 ideální volbou Shrnutí: Cenově dostupný vstup do světa Wi-Fi 7 Co je Wi-Fi 7 a proč je rychlejší Wi-Fi 7 představuje nejnovější generaci bezdrátového připojení, která nabízí až trojnásobnou rychlost oproti starší Wi-Fi 6 (samozřejmě ale záleží na konkrétních podmínkách a způsobu měření). TP-Link Archer BE220 konkrétně dosahuje rychlosti 3 568 Mb/s – to znamená, že stáhnete film v 4K rozlišení za několik sekund nebo bez problémů streamujete 8K videa na několika zařízeních současně. Router pracuje na dvou pásmech – 2,4 GHz s rychlostí 688 Mb/s pro chytrou domácnost a IoT zařízení, plus 5 GHz s rychlostí 2 882 Mb/s pro náročnější úkoly jako hraní her nebo videohovory. Technologie 4K-QAM navíc přenese o 20 % více dat než předchozí generace, takže vaše zařízení komunikují efektivněji. KOUPIT TP-LINK BE220 Čtyři antény pokryjí celý dům nebo byt Archer BE220 disponuje čtyřmi externími anténami, které využívají technologii Beamforming. V praxi to funguje tak, že router automaticky detekuje vaše zařízení – telefon, notebook nebo televizi – a směruje k nim signál přímo. Výsledkem je silnější připojení i v místech, kam běžné routery nedosáhnou, třeba v ložnici za dvěma zdmi nebo na zahradě. Pokud máte větší dům nebo silné zdi, router podporuje technologii EasyMesh. Můžete k němu jednoduše přidat další kompatibilní zařízení TP-Link nebo jiných výrobců a vytvořit jednotnou síť pro celý dům. Všechna zařízení budou používat stejné jméno a heslo Wi-Fi, takže se nemusíte přepojovat mezi různými sítěmi. Pět gigabitových portů pro kabelové připojení Na zadní straně routeru najdete jeden WAN port pro připojení k internetu a čtyři LAN porty, všechny s rychlostí 1 Gb/s. Oceníte je pro připojení počítače, herní konzole nebo chytré televize kabelem – získáte tak maximálně stabilní připojení bez výpadků. Pro online hraní nebo práci z domova je kabelové připojení stále nejspolehlivější volbou. HomeShield chrání vaši síť před útoky Součástí routeru je bezpečnostní systém TP-Link HomeShield, který v reálném čase skenuje síť a odhaluje potenciální hrozby. Zahrnuje rodičovskou kontrolu pro nastavení časových limitů dětem nebo blokování nevhodných stránek. Základní verze HomeShield je zdarma, pro pokročilé funkce existuje placená verze Pro. Router také umožňuje vytvořit samostatnou síť pro IoT zařízení jako chytré žárovky nebo kamery. Tato oddělená síť zajistí, že i kdyby se někdo naboural do vaší chytré žárovky, nedostane se k vašemu počítači nebo telefonu. Pro práci z domova oceníte vestavěnou podporu VPN – můžete se bezpečně připojit k firemní síti bez instalace dalšího softwaru. Nastavení zvládnete za 5 minut Instalace routeru je překvapivě jednoduchá díky mobilní aplikaci Tether (zdarma pro iOS a Android). Stačí router zapojit do zásuvky a k modemu, stáhnout aplikaci a postupovat podle instrukcí na obrazovce. Aplikace vás provede nastavením krok za krokem včetně pojmenování sítě a vytvoření hesla. V aplikaci také později spravujete připojená zařízení, nastavíte rodičovskou kontrolu nebo zkontrolujete, kdo je právě připojen k vaší síti. Všechno ovládáte přehledně z telefonu, bez nutnosti přihlašovat se přes webový prohlížeč. Pro koho je Archer BE220 ideální volbou Router se hodí především pro domácnosti s více uživateli, kde každý streamuje, hraje nebo pracuje online. Rychlost 3,6 Gb/s bez problémů zvládne několik 4K streamů současně, online výuku dětí i videokonferenci rodičů. Oceníte ho také pokud máte rychlý internet od 500 Mb/s výše – starší routery by takovou rychlost nezvládly využít. CHCI WI-FI 7 ROUTER Díky podpoře všech generací Wi-Fi funguje se starými i novými zařízeními. Nemusíte se bát, že by se nepřipojil starší telefon nebo chytrá televize. Router je také připravený na budoucnost – až si pořídíte nová zařízení s Wi-Fi 7, využijete plný potenciál rychlosti. Shrnutí: Cenově dostupný vstup do světa Wi-Fi 7 TP-Link Archer BE220 za akční cenu 1 599 Kč představuje nejdostupnější cestu k Wi-Fi 7. Získáte router s rychlostí 3,6 Gb/s, pokrytím celého domu díky čtyřem anténám a zabezpečením HomeShield. Nastavení zvládnete během několika minut přes mobilní aplikaci. Pokud máte rychlý internet a chcete ho naplno využít, nebo vás trápí slabý signál v některých místnostech, Archer BE220 tyto problémy vyřeší. Navíc díky podpoře EasyMesh můžete síť v budoucnu jednoduše rozšířit přidáním dalších zařízení. Zvažujete koupi routeru s podporou Wi-Fi 7? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 5 komentářů Vložit komentář alza router Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.