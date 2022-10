Každý měsíc vám přinášíme pravidelný žebříček Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play. Na první místo se dostala Zásilkovna, následuje Tesco Clubcard či Aplikace na houby, která je schopna pomocí AI rozpoznat druh houby.

Jak jsme žebříček sestavili? Které aplikace si Češi oblíbili nejvíce ukazuje oficiální žebříček přístupný v Google Play. Jejich pořadí se však neustále mění.

Zásilkovna

Zásilkovna je skvělá aplikace, která usnadňuje život. Nemusíte nic papírovat, vyplňovat nejrůznější formuláře a dokonce ani tisknout štítky. Pomocí mobilní aplikace díky službě Mezi Námi odešlete zásilku takřka okamžitě. Stačí pouze zadat kód, který jste obdrželi od daného e-shopu. Navíc budete díky funkci trackování přesně vědět, kde se vaše zásilka aktuálně nachází. Jakmile bude zásilka připravena, dostanete notifikaci. Sami aplikaci nějaký čas používáme a nemůžeme si ji vynachválit.

Z-BOX – Jak vyzvednout zásilku

Tesco Clubcard Česko

Clubcard Tesco Česko je aplikace, která každý měsíc nabízí slevové kupóny. Pokud platíte přes Clubcard, budete navíc dostávat slevy na vaše oblíbené produkty. Tu a tam přijdou také víkendové slevy a můžete se účastnit také kampaní, díky kterým získáte slevu na další nákupy.

Tesco Clubcard | Jak se registrovat v Clubcard aplikaci

Clubcard Tesco Czechia Tesco Stores

Aplikace na houby

Aplikace na houby obsahuje detailní atlas více než 200 nejběžnějších druhů hub, s podrobnými popisy a kvalitními fotografiemi. Dále je zde klíč k určování druhů hub podle viditelných znaků. Největší specialitou aplikace je ale experimentální funkce pro optické rozpoznávání hub pomocí neuronové sítě.

Aplikace na houby

Mushrooms app Vocom

BeReal. Your friends for real.

BeReal je skvělá sociální síť pro všechny, kteří nemají rádi Instagram plný pózy. Aplikace vás jednou za den upozorní, (vždy v jiném čase) že je čas být real. To znamená, že se vyfotíte u toho, co aktuálně děláte. Správně, nebude čas na uklizení bytu ani cestu do přírody, abyste všem ukázali, jak jste dokonalí.

BeReal. Your friends for real. BeReal

WhatsApp

Lidé stále hledají nové alternativy ke zmíněnému Messengeru nebo ke klasickým SMS zprávám, které už dnes prostě neletí. Tou nejoblíbenější je WhatsApp (rovněž patří pod Meta), která spojuje lidi pomocí telefonního čísla. Stále častěji ji pro komunikaci využívají i firmy.

Můj Albert

Aplikace Můj Albert je jednou z nejstahovanějších aplikací posledních týdnů. Kromě toho, že v ní můžete vytvářet a následně sdílet nákupní seznamy nebo uchovávat elektronické účtenky podobně jako třeba v Lidl Plus, má aplikace další výhodu. Za každých utracených 200 Kč v se vám připíše 1 kredit. Tyto kredity můžete následně využít k nákupu zdravých potravin či produktů, které se každý týden obměňují.

Disney+

V červnu do České republiky zamířila očekávaná streamovací platforma Disney+, která chce konkurovat Netflixu a HBO Max. Naleznete zde snímky od Disney, Pixaru, National Geographic a spousty dalších. Za zmínku stojí nový seriál Obi Wan Kenobi nebo třeba Marvel filmy. Pokud se chcete dozvědět více, určitě mrkněte na náš článek.

Duolingo: Naučte se anglicky

Duolingo patří mezi nejoblíbenější aplikace pro samouky, kteří se chtějí naučit cizí jazyk. Naleznete zde nejrůznější formy výuky a to zcela zdarma.

TikTok

Stále populárnější sociální síť TikTok se zaměřuje na krátká videa. Kromě toho, že zde najdeme spoustu zajímavého obsahu (ano, je třeba filtrovat hlouposti) se sem začínají přesouvat i velcí YouTubeři a osobnosti. Jeden z příkladů, že se dá na TikTok publikovat i seriózní obsah je například Petr Mára.

Seznam.cz

Aplikace Seznam.cz není jen prohlížečem, ale rovněž vás upozorní třeba na nový e-mail, nebo přeloží co potřebujete.

Jaké zajímavé aplikace stahujete vy?

Zdroj: Google Play