Každý měsíc vám přinášíme pravidelný žebříček Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play. Stejně jako minulý měsíc nalezneme na prvním místě českou aplikaci Livesport, v závěsu je Disney+ a také Tesco Clubcard. Vyzkoušet můžete také novou sociální síť BeReal.

Jak jsme žebříček sestavili? Které aplikace si Češi oblíbili nejvíce ukazuje oficiální žebříček přístupný v Google Play. Jejich pořadí se však neustále mění.

Livesport

Česká aplikace Livesport je aktuálně tou vůbec nejstahovanější v Česku. Vydala totiž novou aktualizaci, která přináší několik novinek jako je třeba národnost u individuálních sportovců či možnost změnit jazyk. Lze však také zjistit, zda je ke konkrétnímu zápasu k dispozici preview.

Livesport - sportovní výsledky Flashscore

Disney+

V červnu do České republiky zamířila očekávaná streamovací platforma Disney+, která chce konkurovat Netflixu a HBO Max. Naleznete zde snímky od Disney, Pixaru, National Geographic a spousty dalších. Za zmínku stojí nový seriál Obi Wan Kenobi nebo třeba Marvel filmy. Pokud se chcete dozvědět více, určitě mrkněte na náš článek.

Tesco Clubcard Česko

Clubcard Tesco Česko je aplikace, která každý měsíc nabízí slevové kupóny. Pokud platíte přes Clubcard, budete navíc dostávat slevy na vaše oblíbené produkty. Tu a tam přijdou také víkendové slevy a můžete se účastnit také kampaní, díky kterým získáte slevu na další nákupy.

Clubcard Tesco Czechia Tesco Stores

Yoshion – Pic Collage Maker

Aplikace, která se tváří jako nástroj zajímavých koláží dle recenzí na Google Play nefunguje tak, jak by měla a proto nemůžeme její stáhnutí doporučit. Pokud totiž aplikace láká na něco, co ve skutečnosti neumí, nikdy to nevěstí nic dobrého.

BeReal. Your friends for real.

BeReal je skvělá sociální síť pro všechny, kteří nemají rádi Instagram plný pózy. Aplikace vás jednou za den upozorní, (vždy v jiném čase) že je čas být real. To znamená, že se vyfotíte u toho, co aktuálně děláte. Správně, nebude čas na uklizení bytu ani cestu do přírody, abyste všem ukázali, jak jste dokonalí.

BeReal. Your friends for real. BeReal

TikTok

Stále populárnější sociální síť TikTok se zaměřuje na krátká videa. Kromě toho, že zde najdeme spoustu zajímavého obsahu (ano, je třeba filtrovat hlouposti) se sem začínají přesouvat i velcí YouTubeři a osobnosti.

Lidl Plus

Aplikaci Lidl Plus se očividně daří. Jedná se totiž o jednu z nejstahovanějších aplikaci na Google Play. Nabídne celou řadu výhod jako jsou exkluzivní slevy pro zákazníky, usnadnění reklamace díky digitálním účtenkám a mnoho dalšího. Navíc lze všechny tyto výhody čerpat ve všech 13 evropských zemích, kde pobočky Lidlu figurují.

Lidl Plus Lidl

WhatsApp

Lidé stále hledají nové alternativy ke zmíněnému Messengeru nebo ke klasickým SMS zprávám, které už dnes prostě neletí. Tou nejoblíbenější je WhatsApp (rovněž patří pod Meta), která spojuje lidi pomocí telefonního čísla. Stále častěji ji pro komunikaci využívají i firmy.

SHEIN-Fashion Shopping Online

SHEIN je nákupní platforma. Zákazníci si pochvalují zejména ceny i přehlednost. Z kategorií stojí za zmínku dámské oblečení, pánské oblečení, dětské oblečení, boty a doplňky.

Mapy.cz

Mapy.cz jsou velmi populární aplikací. Jedná se o mapy od Seznamu, které mají na Google Play vynikající hodnocení a jde o jedny z vůbec nejoblíbenějších map v Česku.

Jaké zajímavé aplikace stahujete vy?

Zdroj: Google Play