Plnohodnotný Tomb Raider míří na Android a iOS! Oslní hratelností, grafikou i optimalizací

Tomb Raider z roku 2013 dnes vychází na iOS a Android jako plnohodnotný konzolový port
Hra obsahuje kompletní kampaň i 12 DLC balíčků, ovládání přizpůsobené dotykovému displeji i gamepadu
V Česku stojí 299 Kč na Google Play a 359 Kč v App Store

Jakub Kárník
Publikováno: 12.2.2026 16:00

Lara Croft se vrací na displeje telefonů a tabletů. Jenže tentokrát nejde o žádný zjednodušený klon nebo free-to-play záležitost s mikrotransakcemi. Tomb Raider z roku 2013, tedy reboot, který celou sérii vrátil na videoherní mapu, právě dorazil na Android a iOS jako plnohodnotná konzolová hra. Za portem stojí londýnské studio Feral Interactive, které má na kontě řadu technicky ambiciózních mobilních adaptací včetně série Hitman. Kompletní Tomb Raider, ne ořezávátko Čtyři grafické režimy podle toho, co váš telefon utáhne Ovládání: dotyk, gamepad i klávesnice Kolik to stojí a kde to koupíte Mobilní gaming už není jen Candy Crush Kompletní Tomb Raider, ne ořezávátko Pokud jste reboot z roku 2013 hráli na PlayStationu nebo Xboxu, víte přesně, co čekat. Příběh sleduje Laru Croft coby nezkušenou průzkumnici, která ztroskotá na tajemném ostrově Yamatai a postupně se z ní stane ocelová přeživší. Hra v mobilní verzi obsahuje kompletní kampaň i všech 12 DLC balíčků – tedy bonusové upgrady, kostýmy a navíc jednu Challenge Tomb. Nic nebylo ořezáno, nic zjednodušeno. V praxi to znamená desítky hodin hraní, ve kterých budete střílet, řešit hádanky a proplétat se zříceninami plnými kultistů a žoldáků. Mobilní verze je zkrátka to stejné, co konzolová, jen na menší obrazovce. Čtyři grafické režimy podle toho, co váš telefon utáhne Feral Interactive se poučilo z předchozích portů a dalo hráčům na výběr z několika grafických presetů. Režim Graphics upřednostňuje vizuální kvalitu a cílí na 30 FPS, u některých iPadů Pro na 40 FPS a u modelů s čipy M4 a M5 dokonce na 60 FPS. Režim Performance mírně sníží grafiku výměnou za plynulejších 60 snímků za sekundu na iPhonech 11 a novějších. Pro vybrané iPady Pro je připravený i režim Performance Plus s až 120 FPS. A konečně Battery Saver, který zamkne výkon na 30 FPS a šetří baterii. Podle testů youtubera MrMacRight zvládá Apple iPhone 17 Pro Max držet stabilních 60 FPS v režimu Performance přibližně 30 minut bez jakéhokoli throttlingu. iPhone 15 Pro se po patnácti minutách začne zahřívat a občas mu snímková frekvence poskočí dolů. Starší iPhone 12 Pro sice 60 FPS na chvíli dosáhne, ale rychle se přehřívá. A co sedm let starý iPhone XS? I na něm hra běží – v režimu Graphics na stabilních 30 FPS při rozlišení 1632 × 753 pixelů a spotřebě pod 1 GB RAM. To je docela slušný výkon na čip A12. Ovládání: dotyk, gamepad i klávesnice Dotykovým ovládáním u akční hry většinou začínají problémy. Feral Interactive se je snaží řešit plně přizpůsobitelným rozhraním – na displeji si můžete přesunout virtuální tlačítka, zvolit fixní joystick nebo dynamický trackpad, a to jak pro praváky, tak pro leváky. Míření volitelně podporuje i gyroskop, pokud ho vaše zařízení nabízí. Kdo dává přednost fyzickým ovladačům, může připojit gamepad. Na iPadOS a Androidu navíc funguje i klávesnice s myší, což z tabletu prakticky udělá malý herní notebook. Zrovna u Tomb Raideru, kde přesnost míření rozhoduje, to dává smysl. Kolik to stojí a kde to koupíte Tomb Raider je k dispozici od dnešního dne na Google Play za 299 Kč a v App Store za 359 Kč. Jde o jednorázový nákup bez mikrotransakcí a s kompletním obsahem včetně všech DLC. V globálním ceníku hra stojí 19,99 dolarů, respektive 15,99 eur. Cenou se řadí mezi dražší mobilní tituly, ale za to dostáváte plnohodnotný AAA zážitek bez reklam a loot boxů. Což je v kontextu mobilního trhu, kde vám každá druhá hra nacpe banner do obličeje po třech minutách hraní, docela osvěžující přístup.

Mobilní gaming už není jen Candy Crush

Tomb Raider na mobilech není ojedinělý experiment. V posledních měsících se na iOS a Android dostaly třeba Red Dead Redemption nebo čínské RPG Where Winds Meet. Výkon dnešních telefonů zkrátka začíná stačit na to, aby konzolové hry běžely bez kompromisů – nebo alespoň s kompromisy, které běžný hráč nepozná.

Série Tomb Raider letos slaví 30 let od prvního dílu a mobilní port rebootu z roku 2013 je jednou ze součástí oslav, vedle chystaného filmu se Sophií Turner v hlavní roli. Celá franšíza se za tu dobu prodala ve více než 100 milionech kopií a Lara Croft zůstává jednou z nejikoničtějších herních postav vůbec.

Zdroj: tisková zpráva, Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Zahrajete si Tomb Raider na telefonu, nebo je pro vás mobilní hraní stále tabu?

Zdroj: tisková zpráva, Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 